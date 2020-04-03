По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,28%, закрывшись на отметке 2526,90 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,24%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,72%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта, до 0,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на три базисных пункта, до −0,43%.

После двухдневного падения, которое составило около 6%, в четверг благодаря взлетевшей цене на нефть заокеанские бенчмарки продемонстрировали рост. Однако позитив может быть неустойчивым, поскольку пик пандемии в США еще не пройден, и предприятия продолжают оптимизировать расходы, сокращая персонал. Кроме того, через две недели инвесторам предстоит оценить отчеты американских компаний, реакция на которые будет зависеть от того, насколько мрачные прогнозы по прибылям опубликуют эксперты.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов закрылись на отметке $29,69, продемонстрировав самый большой внутридневной рост за всю историю. Поводом для роста стало заявление Трампа о том, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу на 10—15 млн баррелей в сутки и намерение Эр-Рияда созвать экстренную встречу ОПЕК+. По сообщению Wall Street Journal, королевство готово рассмотреть снижение добычи при условии, что к новой сделке присоединятся США, Канада, Мексика и другие независимые нефтепроизводители. И хотя сокращение добычи на 10—15 млн баррелей в сутки не перекроет упавший мировой спрос, сам факт перспективы нового соглашения будет оказывать поддержку рынку энергоносителей, и цена на Brent уже не опустится ниже $25 за баррель.

В четверг индекс Мосбиржи вырос на 2,92%, закрывшись на отметке 2545,95 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2490 и 2450 пунктов, сопротивление — 2560 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 100000 и 96200 пунктов. Основное сопротивление — 106000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 77,25, прибавив 1,96% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 77 и 76,40. Уровни сопротивления — 78 и 78,65.