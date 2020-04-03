Акции "Тинькофф банка" будут какое-то время отставать от рынка
Олег Тиньков объявил, что покинул совет директоров Тинькофф Банка, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Он также перевел свои акции TCS (40.4%) из частных компаний в семейный траст. Председателем совета директоров был избран директор по развитию бизнеса Станислав Близнюк.
Новость негативна с точки зрения восприятия, хотя и не имеет отношения к фундаментальным показателям Группы. Вокруг банка образовалось слишком много проблем, включая негативное влияние коронавируса и проблемы в экономике. Хотя банк находится в хорошей финансовой форме, мы считаем, что его акции будут какое-то время отставать от рынка, пока инвесторы не увидят, что банк справляется с текущими проблемами.
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