Олег Тиньков объявил, что покинул совет директоров Тинькофф Банка, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Он также перевел свои акции TCS (40.4%) из частных компаний в семейный траст. Председателем совета директоров был избран директор по развитию бизнеса Станислав Близнюк.

Новость негативна с точки зрения восприятия, хотя и не имеет отношения к фундаментальным показателям Группы. Вокруг банка образовалось слишком много проблем, включая негативное влияние коронавируса и проблемы в экономике. Хотя банк находится в хорошей финансовой форме, мы считаем, что его акции будут какое-то время отставать от рынка, пока инвесторы не увидят, что банк справляется с текущими проблемами.



