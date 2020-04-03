Если кризис будет по-настоящему глубоким, Сбербанк может пересмотреть дивиденды за 2019 год
Наблюдательный совет Сбербанка принял решение отложить проведение годового общего собрания акционеров (ГОСА) ввиду пандемии коронавируса в России. Собрание акционеров будет перенесено с 24 апреля на 26 июня 2020. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, определено 1 июня 2020. Дата закрытия реестра по дивидендам также переносится с 14 мая на 16 июля 2020.
Новость представляется негативной для акций банка. На наш взгляд, перенос ГОСА был вызван не только эпидемией коронавируса, но также, по всей вероятности, и быстро развивающимся полномасштабным экономическим кризисом в России, который может затронуть многие отрасли, предприятия, МСБ и банки.
На данном этапе очень сложно оценить реальные последствия коронавирусной эпидемии, введения нерабочих дней и обвала цен на нефть для российской экономики.
Мы полагаем, что руководство Сбербанка хочет оценить, как будут развиваться события к середине июля. На наш взгляд, в наиболее пессимистичном сценарии, если кризис окажется по-настоящему глубоким, руководство может рассмотреть возможность пересмотра дивидендов за 2019 (сейчас 18.7 руб. на акцию), как это уже сделали многие европейские банки. В результате, по нашим оценкам, акции Сбербанка в ближайшие месяцы будут отставать от рынка, пока не сформируется более полная картина состояния российской экономики.
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