Заявление Трампа вызвало бурное ралли на рынке. Президент США анонсировал сокращение добычи на 10 млн баррелей в день, что составляет около 10% всей мировой добычи, главным образом, Россией и Саудовской Аравией. СА уже созывает экстренный саммит. После провала предыдущих переговоров и последовавшего за этим обрушения цены на нефть, новая встреча обещает быть более продуктивной. Месяц назад стороны не просчитали все последствия прекращения соглашения, в особенности, влияния коронавируса на замедление мировой экономики.

Мы полагаем, что вероятность временного сокращения добычи на 10 млн баррелей в день высока, несмотря на громадный объем. Но речь будет идти не о физическом сокращении (в короткий срок это невозможно), а о техническом, когда нефть будет изъята из коммерческого оборота.

Если избежать сокращения, через 2 месяца могут возникнуть трудности логистического характера из-за переполнения хранилищ, а США в ответ введут заградительные барьеры. И в результате ОПЕК+ будет вынуждена сокращать добычу, но уже находясь в более невыгодных условиях. При этом США смогут защитить свой внутренний рынок. Краткосрочная реакция рынка положительная – нефть подорожала почти на 20%, до $30 за баррель. Возможно, спекуляции еще продолжатся, и нефть может подскочить еще. Однако, в связи с кризисом в мировой экономике, спрос будет восстанавливаться долго, дефицит не сложится до середины лета, а США устроит цена на нефть в диапазоне $30-40 за баррель.

Ожидаем рост. Игроки продолжат спекулировать на росте нефти. Ориентир: диапазон 77,00-78,00 в паре USD/RUB, 2500-2650 по индексу Мосбиржи.