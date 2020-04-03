Вчера Банк России решил провести однодневный депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом 600 млрд руб. Предложение со стороны банков составило 871 млрд руб. Мы полагаем, что сегодня регулятор может провести еще один однодневный аукцион, причем с увеличенным лимитом.

В противном случае, банкам придется размещать средства на депозитах ЦБ под фиксированную ставку. При этом операции репо по фиксированной ставке по-прежнему пользуются спросом – по состоянию на сегодняшнее утром банки заняли в рамках этого инструмента 31 млрд руб.

Стоит отметить, что на этой неделе Казначейство не размещало средства на депозитах в банках, и предоставляло ликвидность только через однодневное репо. Объем обязательств банков перед Казначейством уже опустился относительно исторического максимума в 3,5 трлн руб., достигнутого в октябре, до 1,9 трлн руб. и, как мы полагаем, продолжит снижаться. Длинные ставки остались примерно на прежних уровнях: ставки FRA немного снизились (-5 бп): 3x6 – до 6,85%, 9x12 – до 6,90%. Ставки процентных свопов опустились на 4-5 бп (годовая закрылась на отметке 6,95%, 5-летняя – 7,14%), тогда как ставки NDF и XCCY (OIS) второй день подряд закрылись фактически на прежних уровнях – изменения на превысили 3 бп (12-месячная NDF сейчас торгуется на отметке 5,64%, 5-летняя XCCY – 5,37%).