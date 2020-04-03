По сообщению Reuters со ссылкой на Platts и Refinitiv, в среду физические партии Brent с поставкой в апреле оценивались на уровне 15 долл./барр. – с дисконтом почти 10 долл./барр. к июньскому контракту Brent.

В свою очередь, дисконт российского сорта Urals к физическому Brent с апрельской поставкой приблизился к 5 долл./барр., а казахского сорта CPC — к 10 долл./барр. На этом фоне президент США Дональд Трамп выразил надежду, что РФ и Саудовская Аравия договорятся о значительном сокращении добычи нефти. Глава техасского регулятора нефтяной отрасли (RRC) сообщил, что обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком потенциальное сокращение мировой добычи на 10 млн барр./сутки. Саудовская Аравия призвала к воссозданию ОПЕК+ в расширенном составе и допустила снижение своей добычи ниже 9 млн барр./сутки при условии аналогичных шагов со стороны других производителей. Это означало бы снижение добычи как минимум на 3,3 млн барр./сутки с планового уровня апреля и как минимум на 0,7 млн барр./сутки от уровня января– февраля.

Экономика экспорта нефти из РФ ухудшилась, несмотря на стабилизацию фьючерса Brent. Разрыв в 10 долл./барр. между ценой ближайшего по времени торгующегося фьючерса и ценой поставки в текущем месяце — крайне редкое явление, свидетельствующее о затоваривании физического рынка.

Кроме того, рост скидки Urals к Brent — вероятное следствие агрессивного маркетинга близких по качествам саудовских сортов в Европе. При цене Urals около 13–14 долл./барр., по нашей оценке, поставщик российской нефти через балтийские порты получит в Западной Сибири чистую цену около нуля после уплаты транспортных расходов и экспортной пошлины.

По словам Александра Новака, сейчас себестоимость добычи на давно введенных месторождениях колеблется в диапазоне 3–7 долл./барр., на новых —15–20 долл./барр. Вероятно, при условии роста июньского Brent до 30 долл. на ожиданиях будущих сокращений добычи старые месторождения выйдут на текущую безубыточность. Александр Новак также сомневается, что российская нефть будет продаваться по отрицательной цене из-за переполнения мощностей хранения.

Рынок столкнулся с двумя проблемами — краткосрочным затовариванием и неопределенностью в отношении спроса как во 2 п/г, так и в мае–июне. Ожидания падения спроса на 20 млн барр./сутки в апреле, ранее высказанные главой МЭА, аналитиками IHS Markit и нефтетрейдерами, сейчас дополняются оценками падения нефтепереработки — на 12–15 млн барр./сутки.

В этих условиях неизбежным выглядит остановка добычи рядом производителей, не имеющих доступа к мощностям хранения или государственной поддержки. Крупные игроки, вероятно, попытаются пройти этот период без существенных сокращений добычи, но вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. После этого мы не исключаем координированного уменьшения объемов крупнейшими производителями, особенно в сценарии медленного восстановления мировой экономики после эпидемии.