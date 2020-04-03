Олег Тиньков вчера объявил о том, что права владения принадлежащих ему ранее акций TCS Group Holding с 19 марта 2020 г. переданы в семейный траст. Траст будет владеть теми же 40,4% акций и 87% голосов. Помимо этого, Тиньков сообщил, что в ближайшие недели он выйдет из состава совета директоров Тинькофф-банка, в котором занимал пост председателя.

Напомним, в марте 2020 г. Олег Тиньков объявил, что в октябре 2019 г. у него обнаружили лейкемию – согласно вчерашнему заявлению, именно в это время он начал передачу прав владения акциями в семейный траст. Таким образом, на наш взгляд, передача осуществляется в рамках долгосрочного плана наследования в непредвиденных обстоятельствах, учитывающего проблемы со здоровьем Олега Тинькова. Между тем его выход из состава совета директоров представляется нам правильным шагом с точки зрения корпоративного управления на фоне продолжающегося расследования Налоговой службы США, и это решение, как мы полагаем, не скажется на деятельности банка.