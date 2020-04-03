Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Минфин готовится к пересмотру параметров бюджета. Размер выпадающих доходов в 2020 году может достичь 3-4 трлн руб., а программа внутренних заимствований – увеличена на 1-1.5 трлн руб. с текущих 2.3 трлн.

Основным критерием для оценки финансового разрыва выступает прогнозная цена на нефть. Согласно статье Bloomberg, она может составить порядка $20/барр. По нашим оценкам, размер «сырьевого» разрыва, подлежащего финансированию из ФНБ, может составить до 2.7 трлн руб. Выпадение оставшейся части доходов – 0.3-1.3 трлн руб. – потребует альтернативных источников, в частности, заимствований на внутреннем долговом рынке.

Стоит признать, предполагаемые изменения выглядят весьма амбициозно даже с учетом положительного курсового эффекта (до 0.6-0.7 трлн руб. вследствие ослабления рубля) на «старую» программу и относительно успешный 1к’20 (размещен новый долг в объеме 0.5 трлн руб.).

Мы видим много «степеней свободы» в стратегии Минфина по исполнению программы и не воспринимаем ориентир как обязательство. Тем более, масштабы финансового разрыва не выглядят фиксированными в текущих условиях. Во-первых, увеличение внешних заимствований по мере стабилизации премии за риск может компенсировать часть недостающих доходов. Во-вторых, Минфин может воспользоваться частью внебюджетных средств, которые хранятся на счетах банков и Банка России (по нашим оценкам на 1 марта, 4.5 трлн руб.).

Таким образом, предполагаемый недельный темп размещений в размере ок. 90 млрд руб., при условии начала функционирования рынков капитала с 1 мая, выглядит для нас верхней границей. При этом эффект на доходности будет во многом зависеть от монетарной политики в России и за рубежом.



