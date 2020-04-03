Наблюдательный совет Сбербанка решил отложить сроки проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА) до 26 июня, объяснив это неопределенностью в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Соответственно, Наблюдательный совет перенес дату закрытия реестра по дивидендам (18,7/акцию) с 14 мая на 16 июля. Решения Наблюдательного совета, которые будет рассматривать ГОСА (в том числе, решение о дивидендных выплатах по итогам 2019) остаются неизменными.

Большинство участников рынка, вероятно, не ожидали отсрочки дивидендных выплат на два месяца. Таким образом, эта информация УМЕРЕННО НЕГАТИВНА с точки зрения настроения вокруг акций Сбербанка, однако, с другой стороны, сохранение денежных средств в размере 422 млрд руб. в банке еще на два месяца (потенциально неспокойных), на наш взгляд, предоставляет банку больше гибкости. Однако в целом, несмотря на то, что рекомендация дивидендов за 2019 предполагает высокую дивидендную доходность на уровне 10-11%, дивидендная история в акциях Сбербанка и других банков отходит на второй план. Рынок пытается учесть в котировках последствия пандемии на экономику и бизнес банков, при этом основной риск связан с потенциальным ухудшением качества кредитов.

Цифры по РСБУ за апрель, а также финансовые результаты за 1К20 по МСФО и конференц-звонок с менеджментом – таковы ближайшие катализаторы для акций, которые потенциально должны прояснить ситуацию.

Акции банков отстают от индекса Московской биржи (-26-50% vs —18%) с пиков середины февраля. Сбербанк, в свою очередь, опережает бумаги ВТБ (-26% vs —32%), будучи более защищенным с точки зрения коэффициентов достаточности капитала, тогда как дешевое фондирование поддерживает более высокую Чистую процентную маржу (ЧПМ) и ROAE, предоставляя больше возможностей абсорбировать возросшую стоимость риска.