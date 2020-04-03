Покупка сервиса "Самокат" укрепит бизнес по доставке еды СП Сбербанка и Mail.ru
Как сообщает газета ‘Коммерсант” со ссылкой на источники в обеих компаниях, СП Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $31,9) и Сбербанка в области O2O приобрело долю в 75,6% акций в сервисе по экспресс-доставке продуктов Самокат. Обязывающие документы по сделке уже подписаны, ее закрытие ожидается в 1П20 после одобрения ФАС. Основатели и менедж еры Самоката сохранят миноритарные доли. Цена сделки не раскрывается, однако в феврале “Ведомости” называли стоимость 25-45% акций на уровне 2,5 млрд руб.
Покупка Самоката укрепит существующий бизнес по доставке еды СП, который сейчас пользуется большим спросом в связи с мерами по самоизоляции, объявленными по всей стране. Так как сделка ожидалась на рынке, и ее цена, судя по всему, вполне приемлема для СП в сегменте O2O, мы считаем эту новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для Mail.ru.
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