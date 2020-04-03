Назначение Торбахова гендиректором "Вымпелкома" не будет встречено восторженно на рынке
VEON (VEON US; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявил о назначении с 6 апреля Александра Торбахова генеральным директоров Beeline Россия. Он заменит Василя Лацанича, об уходе которого компания сообщила в феврале. Торбахов занимал пост гендиректора ВымпелКома в 2009–2010 гг., и с 2010 г. был замепредседателя правления и возглавлял розничный бизнес Сбербанка.
Мы считаем, что изменения в топ-менеджменте Beeline по-прежнему вызывают опасения у инвесторов, и назначение Торбахова вряд ли будет встречено восторженно на рынке: учитывая отсутствие опыта в телекоммуникационном бизнесе в последнее время, мы сомневаемся, что у него есть готовые рецепты для изменения текущих трендов Beeline и ожидаем, что 2020 г. будет сложным для компании. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ или НЕГАТИВНОЙ для акций компании.
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