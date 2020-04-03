Весь вчерашний день мы наблюдали смертельную схватку двух главных «драйверов» текущего времени — COVID-19 vs НЕФТЬ. Кто кого?

Именно так стоял вчера вопрос перед многими участниками рынка. И судя по динамике котировок — борьба была нешуточной. Сначала минус, потом стремительный плюс, затем — такой же стремительный минус и, наконец, в самом конце — все-таки плюс. Ура! Добро победило зло! Причем, учитывая все, что связано с эпидемией коронавируса, ЗЛО не в переносном, а реально в прямом смысле этого слова.

Позитив на рынке нефти был вчера велик. Даже с перехлестом. Но с другой стороны, учитывая глубину той ямы, куда скатились нефтяные котировки, не-что подобного вполне можно было ожидать. Правда открытым остается вопрос — надолго ли? Надолго ли нефть ушла вверх или же уже в самое ближайшее время мы увидим и обратный процесс закатывания ее ниже плинтуса. Но, как бы то ни было, вчера нефть была триумфатором и хоть и с трудом, но все же положила на лопатки весь негатив. А негатива было много. И кроме главного негатива, связанного с продолжающимся увеличиваться по экспоненте количеством вновь заболевших и умерших, к этому начали добавляться и макроэкономические последствия эпидемии в виде сокращения рабочих мест и запредельно высокого уровня безработицы. И единственное утешение в этом процессе, что вышедшие вчера данные о 6,6 млн. новых берзработных в США не вызвали какого-то явного шока. Все готовы к таким цифрам и понимают, что на самом деле это только начало и будет еще хуже.

Что же касается вчерашнего дня, то, как было уже сказано, торги завершились на позитивной ноте. Даже, несколько вопреки ожиданиям, слишком уж оптимистично. Но тут явно постарались спекулянты — любители раскачивать рынок из стороны в сторону. Они сейчас резвятся, как могут.

На отраслевом уровне лучшими были… ну здесь можно даже и к гадалке не ходить… конечно же акции нефтяных компаний. Только в среднем капитализация всего сырьевого сектора за вчерашний день выросла на 6,7%. А если рассматривать отдельные акции, то здесь можно было наблюдать рост и на 10, и на 15, и даже почти на 19% (Occidental Petroleum (OXY, +18,90%)). Однако мощный взрывной рост вряд ли спасет тонущий корабль нефтяников, если учесть, что тот же OXY еще месяц назад стоил в 4 раза дороже!

Из отдельных акций хотелось бы выделить прежде всего акции компаний, на которые смотрит и надеется без преувеличения все человечество. Это акции биотехнологических компаний Gilead Sciences (GILD, +6,17%) и Moderna (MRNA, +11.90%). Именно с разработками этих компаний в области лечения коронавируса сейчас связаны все чаяния и надежды. Инвесторы же, как мы видим, в свою очередь надеются на успех и активно покупают эти акции.

Вчерашний нефтяной хайп продержался недолго. Но в принципе оно и понятно — никто и не надеется сейчас, что хоть что-то может вытеснить из повестки дня новости о ходе эпидемии COVID-19. А новости эти продолжают оставаться неутешительными. Отсюда и негативная реакция участников рынка. И единственно, что радует, так это то, что поступающий негатив все же в целом воспринимается на рынке достаточно спокойно — как некая данность, и не вызывает панических настроений.

Если посмотреть на мировой финансовый рынок в целом, то он хоть и окрашен сегодня сплошь в красный цвет, но по нынешним временам это скорее даже и не красный цвет, а бледно-розовый, поскольку снижение нигде не превышает 1%. Так, легонькая коррекция.

Главная угроза сегодня — это выходящие с 15-30 мск до 17-00 мск макроэкономические данные по безработице, количеству новых рабочих мест, а также данные по индексам PMI по промышленности и сфере услуг. После вчерашних цифр по количеству новых безработных в 6,6 млн. человек, сегодняшние данные все будут ждать с нескрываемым напряжением.

Опять же все прекрасно понимают, что ничего хорошего мы не увидим. Но вот насколько велика ли будет эта «НЕХОРОШЕСТЬ»? Так, наихудший в истории показатель по PMI в сфере услуг был зафиксирован в разгар кризиса 2008 года и его значение составляло тогда 37 пунктов. Сегодня аналитики ждут значения в 39 пунктов. Но мы знаем, что аналитики в этом прогнозе очень часто ошибаются и поэтому в конечном счете значение Services PMI может быть где угодно — как выше, так и ниже прогноза. Поэтому ничему не удивляемся и сохраняем спокойствие. Продолжаем наблюдать за развитием событий, сидеть в самоизоляции и самообразовываться… Спешить нам точно некуда…