Российский рынок сегодня взлетел на трехнедельные максимумы и сумел на них закрепиться. РТС впервые с 11 марта вышел на уровни выше 1060 пунктов. Индекс Мосбиржи в моменте достигает 2582 пунктов – первый раз с 10 марта. Поддержку рынку оказал подъем нефтяных котировок выше 30 долларов, что в свою очередь произошло благодаря намерениям ОПЕК+ вновь собраться для заключения крупной сделки.

Российский рынок выглядит умеренно разогретым. По темпам роста он опережает другие площадки: Азия и Европа сегодня в слабом минусе, фьючерсы на индексы США теряют до 2%. Мы полагаем, что в течение дня динамика ослабнет. РТС может закрыть неделю в диапазоне 980-1050 пунктов. Индекс Мосбиржи может скорректироваться чуть ниже 2500 пунктов.

Нефть перегрета высокими ожиданиями от собрания ОПЕК+, которое состоится лишь в понедельник, а также от встречи Трампа с нефтяниками, которая пройдет сегодня. Предварительно сообщается, что скоординированного сокращения добычи в США не планируется, при этом администрация готова финансово поддержать сланцевую отрасль.

Баррель сегодня доходил до 32,1 доллара и сохраняет потенциал дальнейшего роста до 33,5, после чего может произойти уход в диапазон 30-32 или даже ниже. За последние двое суток нефть набрала около 30%. Более чем вероятна приостановка с последующей распродажей в понедельник, если решение по квотам окажется не таким сенсационным, как заявлял Дональд Трамп (изъятие с рынка до 15 миллионов баррелей).

Среди акций игроки рынка ожидаемо отдают предпочтение сырьевым бумагам: Газпромнефть (+6,2%), Татнефть (+4%), Сургутнефтегаз (+3,8%), Новатэк (+3,5%), Роснефть (+3,4%). В просадке Полиметалл (-1,8%), ММК (-1,3%), Полюс (-0,8%), Сбербанк (-0,8%), Мечел (-0,9%). Картина в целом довольно спекулятивная. К концу дня мы можем увидеть фиксацию прибыли в нефтяных бумагах, которая имеет все шансы продолжиться и в понедельник. Акции золотопромышленников уже отступают от своих максимумов по тем же причинам.

Рубль сегодня на короткое время сумел выйти из двухнедельного коридора, показав сильный прирост к основным валютам. Доллар падал до 76,56 единиц, евро – ниже 82,7. Таких уровней мы не видели с 18 и 17 марта соответственно. Позднее пары скорректировались немного вверх, сохранив возможность для похода на новые минимумы. Доллар имеет краткосрочный потенциал снижения вплоть до 76 рублей, евро может почти беспрепятственно двигаться до 82 рублей. Вне зависимости от того, случится это сегодня или нет, до понедельника многие игроки предпочтут отсидеться в иностранной валюте, а потому весьма возможен возврат доллара по итогам дня в диапазон 77-78, а евро 83-84.



