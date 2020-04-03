В сравнении с предыдущим кварталом, который завершился 31 декабря, первые три месяца 2020 года у Tesla выглядят скромнее, однако стоит учесть, что рост продаж в текущих условиях (карантин, срыв поставок комплектующих и отмена федеральных налоговых льгот в США) это практически невероятное событие. С января по март компания произвела более 102 тысяч автомобилей и продала из них более 88 тысяч. И то, и другое – выше консенсус-прогнозов. Основным сюрпризом для рынка стала динамика продаж кроссоверов (модель 3/Y), на долю которых пришлось 76,2 тысяч штук (рынок закладывал 75,3 тыс.). Этот результат свидетельствует об успешном запуске новых мощностей в Китае (завод в Шанхае).

Если Tesla сохранит текущую динамику, то можно ожидать, что в текущем квартале производство перевалит за 120 тысяч автомобилей. Отчет по прибыли за январь-март ожидается в конце апреля. Мы ожидаем, что компания удержит размер убытка в пределах 0,1 доллара на акцию, то есть фактически закроет период без убытка. Выручка составит до 6 млрд долларов, что составит прирост более 30%.

Еще на премаркете акции Tesla активно отыгрывали информацию о росте продаж – до 17%. С открытием биржи динамика стала чуть более умеренной – в пределах 10%. Сейчас бумага торгуется около 500 долларов, что на 15% выше уровней начала января. При этом компания все еще на 55% ниже своих январских пиков, что дает повод рассчитывать на долгосрочный рост, эквивалентный 100%.