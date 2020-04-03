Tesla закроет квартал без убытка
В сравнении с предыдущим кварталом, который завершился 31 декабря, первые три месяца 2020 года у Tesla выглядят скромнее, однако стоит учесть, что рост продаж в текущих условиях (карантин, срыв поставок комплектующих и отмена федеральных налоговых льгот в США) это практически невероятное событие. С января по март компания произвела более 102 тысяч автомобилей и продала из них более 88 тысяч. И то, и другое – выше консенсус-прогнозов. Основным сюрпризом для рынка стала динамика продаж кроссоверов (модель 3/Y), на долю которых пришлось 76,2 тысяч штук (рынок закладывал 75,3 тыс.). Этот результат свидетельствует об успешном запуске новых мощностей в Китае (завод в Шанхае).
Если Tesla сохранит текущую динамику, то можно ожидать, что в текущем квартале производство перевалит за 120 тысяч автомобилей. Отчет по прибыли за январь-март ожидается в конце апреля. Мы ожидаем, что компания удержит размер убытка в пределах 0,1 доллара на акцию, то есть фактически закроет период без убытка. Выручка составит до 6 млрд долларов, что составит прирост более 30%.
Еще на премаркете акции Tesla активно отыгрывали информацию о росте продаж – до 17%. С открытием биржи динамика стала чуть более умеренной – в пределах 10%. Сейчас бумага торгуется около 500 долларов, что на 15% выше уровней начала января. При этом компания все еще на 55% ниже своих январских пиков, что дает повод рассчитывать на долгосрочный рост, эквивалентный 100%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200403/831199011.html