Американские биржевые площадки в пятницу закрылись на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,51%, закрывшись на отметке 2488,65 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 1,69%, высокотехнологичный NASDAQ просел на 1,53%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 0,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии также прибавила один базисный пункт, до −0,44%.

Негативные настроения на Уолл-cтрит были обусловлены удручающими цифрами с рынка труда США. По данным американского министерства труда, безработица в марте выросла до 4,4% с 3,5% в феврале, продемонстрировав рекордный взлет за последние 45 лет. Число рабочих мест в несельскохозяйственной отрасли упало на 701 тыс., снизившись впервые за последние 9,5 лет. Однако разгромная статистика для рынка не стала сюрпризом. Сейчас инвесторы пытаются оценить масштабы потерь экономики, которые будут понятны только после прохождения пика заболеваемости COVID-19. Пока пик не пройден, на рынке сохранится повышенная волатильность.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 15,73% и закрылись на отметке $34,65. На текущей неделе внимание игроков будет приковано к встрече ОПЕК+, которая назначена на 9 апреля. Рынок ждет от глобальных нефтедобытчиков снижения объема производства нефти на 10 млн баррелей в сутки. По предварительным данным, Саудовская Аравия, Россия и входящие в картель страны не против пойти на такой шаг. Однако основной интригой, которая на время охладит пыл игроков на повышение, остается вопрос присоединения США к новой сделке.

В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 1,03%, закрывшись на отметке 2572,23 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2550 и 2490 пунктов, сопротивление — 2610 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 103000 и 100000 пунктов. Основное сопротивление — 106400 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 76,49, прибавив 0,98% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 76 и 75,45. Уровни сопротивления — 77 и 77,55.