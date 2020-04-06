Прогноз результатов АФК "Cистемы" по МСФО за IV квартал 2019 года: выручка сократится на 21%
Завтра, 7 апреля, АФК «Система» (SSA LI –рекомендация пересматривается) должна опубликовать финансовые результаты за 4 кв. 2019 г. по МСФО. На результатах компании отразится деконсолидация операций Детского мира (DSKY RX – без рекомендации) в результате снижения доли Системы до уровня ниже контрольной в ноябре 2019 г. Также эта сделка приведет к значительному разовому эффекту для чистой прибыли за счет продажи и переоценки остающегося у Системы пакета.
В частности, мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы сократится на 21% (здесь и далее – год к году) до 178 млрд руб. (2,8 млрд долл.), OIBDA – на 24% до 51 млрд руб. (787 млн долл.), а рентабельность по OIBDA составит 28,5% (сокращение на 1,2 п.п.). Мы также ожидаем, что компания покажет чистую прибыль в размере 21,2 млрд руб. (328 млн долл.).
Выручка лесопромышленного сегмента продолжит сокращаться. Мы ожидаем, что на результатах группы «Сегежа» отразится сохранение достаточно слабой конъюнктуры рынка и подразделение покажет сокращение выручки на 31% до 13,8 млрд руб. (214 млн долл.) и OIBDA на уровне 2,7 млрд руб. (42 млн долл.). В сельскохозяйственном подразделении мы прогнозируем выручку на уровне 9,8 млрд руб. (152 млн долл.) и OIBDA в размере 1,8 млрд руб. (28 млн долл.). В сегменте электроэнергетики (БЭСК) выручку, по нашим прогнозам, составит 5,7 млрд руб. (88 млн долл.), а OIBDA – 2,0 млрд руб. (31 млн долл.), а в гостиничном бизнесе мы предполагаем выручку на уровне 1,2 млрд руб. (19 млн долл.) и OIBDA – 392 млн руб. (6 млн долл.). Технологический дивизион, РТИ Системы, по нашей оценке, получит выручку в размере 8,4 млрд руб. (130 млн долл.) и OIBDA на уровне 2,5 млрд руб. (38 млн долл.).
Значительная часть портфеля АФК «Система» приходится на относительно устойчивые к рискам компании. Среди основных операционных компаний в портфеле Системы как минимум МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) и БЭСК выглядят как защитные активы, которые продолжат генерировать устойчивый денежный поток даже в кризисных условиях. При этом МТС является крупнейшим из активов холдинга и продолжает выплачивать высокие дивиденды, а также осуществляет программу обратного выкупа акций, что обеспечит приток достаточного объема денежных средств на уровень корпоративного центра.
Такие активы, как Сегежа и Степь, часть выручки которых приходится на экспорт, могут выигрывать за счет ослабления курса рубля. Туристический бизнес, очевидно, сильно пострадает в условиях нынешнего кризиса, но его доля в консолидированных финансовых показателях Системы составляет менее одного процента. Наша рекомендация по акциям Системы в данный момент пересматривается.
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