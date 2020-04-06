Инвесторы негативно воспримут решение "Татнефти" уменьшить финальные дивиденды за 2019 год
- Компания не планирует вносить изменения в дивидендную политику — дивиденды по-прежнему будут зависеть от свободного денежного потока. Однако, с учетом текущей волатильности, группа рассматривает различные сценарии выплаты дивидендов за 2019, в том числе, снижение суммы выплат относительно уровня 2018 (ранее группа уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 64.5 руб. на акцию). Окончательное решение будет объявлено до конца апреля.
- Хотя, по предварительным оценкам, капзатраты компании в 2020 составят 121.5 млрд руб., Татнефть объявила о намерении пересмотреть инвестиции, не считающиеся критически важными (за исключением 59.1 млрд руб. на поддержание и увеличение добычи нефти в Татарстане и переработки на комплексе ТАНЕКО) с учетом макроэкономической обстановки.
- Татнефть отмечает, что группа обеспечена мощностями для хранения нефти, но прогнозирует возможное переполнение хранилищ на фоне прогнозируемого падения спроса на нефть.
Наше мнение. В настоящий момент группа с большой осторожностью делает прогнозы, поскольку ситуация на нефтяном рынке остается крайне волатильной. Потенциальное снижение суммы дивидендов за 2020 было ожидаемым шагом, но решение группы уменьшить и финальные дивиденды за 2019 будет негативно воспринято инвесторами. Сейчас всеобщее внимание приковано к экстренному заседанию участников ОПЕК+, назначенному на 9 апреля, итоги которого могут повлиять на текущую макроэкономическую обстановку.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200406/831210291.html