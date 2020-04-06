В минувшую пятницу Татнефть провела телеконференцию, посвященную результатам за 4к19. Наиболее важная, на наш взгляд, информация представлена ниже.

Компания пока не ощутила снижения спроса на нефть и нефтепродукты вследствие ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но ожидает, что в дальнейшем ситуация ухудшится.

Свои рекомендации относительно дивидендов за 2019 г. совет директоров Татнефти озвучит позднее в этом месяце. Руководство компании внесло на рассмотрение совета директоров несколько возможных вариантов, включая сохранение дивидендов в пересчете на акцию на уровне предыдущего года (дивиденды за 2018 г. составили 85 руб. на акцию), о возможности которого упоминалось ранее. Среди других рассматриваемых сценариев – сокращение размера дивидендов с учетом текущей ситуации на рынке.

Каким подходом будет руководствоваться Татнефть при определении размера дивидендов за 2020 г., пока неясно. Компания вернется к этому вопросу после нормализации обстановки на рынке. Однако менять дивидендную политику не планируется.

При необходимости компания может оптимизировать и перенести на более поздний срок часть запланированных капзатрат.

Исходя из принципа распределения в форме дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО, мы ожидаем, что за 4к19 Татнефть выплатит дивиденды в размере 4,20 руб. на акцию, что соответствует 68,67 руб. на акцию за весь 2019 г. – меньше, чем если бы компания оставила дивиденды на уровне предыдущего года, как предполагалось ранее. Упомянутый размер дивидендов предполагает дивидендную доходность привилегированных и обыкновенных акций за 4к19 на уровне 0,7%.

Что касается капзатрат, отметим, что ранее Татнефть прогнозировала капзатраты в 2020 г. в размере 121,5 млрд руб., немного выше заложенного нами показателя. Из этой суммы 20,4 млрд руб. предполагалось инвестировать в геологоразведочные операции и добычу в Татарстане, 9,7 млрд руб. – в геологоразведку и добычу в других регионах и 22,1 млрд руб. – в разработку месторождений высоковязкой нефти. На данном этапе мы оставляем наш прогноз капзатрат на текущий год без изменений.

В целом мы расцениваем информацию, прозвучавшую в ходе телеконференции Татнефти, как нейтральную.