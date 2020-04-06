Власти отменили до конца 2020 г. штрафы для застройщиков за срыв сроков по договорам. Как отмечают в Минстрое, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на менее крупные компании сектора.

Объекты недвижимости продаются с определенной датой ввода в эксплуатацию, и при невыполнении сроков на застройщика накладываются штрафные санкции – как правило, в размере 1/300 ставки рефинансирования, исходя из цены по договору. В секторе недвижимости в марте наблюдался всплеск продаж, обусловленный волатильностью рубля и неопределенностью в части ипотечных ставок. В отсутствие структурного улучшения потребительской активности за повышением спроса, вероятнее всего, последует период охлаждения рынка. Замедление продаж и перебои в денежном потоке могут ухудшить обеспеченность ликвидностью, поэтому отмена штрафов отчасти снимает финансовую нагрузку на застройщиков. Помимо этого, меры социального дистанцирования создают риски для непрерывности продаж, которые в большинстве случаев приходится переносить на более поздние сроки, в связи с чем широкий круг компаний испытывает трудности.

На данном этапе инициатива в большей степени применима к малым и средним застройщикам, поскольку крупные игроки реже нарушают сроки сдачи недвижимости, и воспользуются ли они этой мерой, пока неясно. По состоянию на март, общая площадь строящихся объектов составляла 100,7 млн кв. м., из которых 17,7 млн кв. м., или 17,5%, не были сданы в определенные договорами сроки. Мы отмечаем низкий уровень консолидации сектора, в котором по состоянию на март действовало 2750 застройщиков, причем у 40% из них портфели строящихся площадей составляли менее 0,1 млн кв. м. Как мы полагаем, текущая волатильность рынка наряду с введением счетов эскроу ускорит консолидацию сектора. Ведущие застройщики располагают более крупными портфелями, показывают относительно стабильные продажи и денежные потоки, а также имеют доступ к проектному финансированию на более выгодных условиях, в связи с чем их акции представляются нам более надежными активами для инвестиций в сектор.