Оптимизм на рынках в начале недели
Итак, вирусная динамика в Европе идет на спад. Данные из Италии, Испании, Германии, Франции по всем компонентам минимальные за последние две недели или около этого. Стратеги ведущих банков начали рисовать модели, согласно которым пик эпидемии пройден, после 17 апреля начнется выход стран из изоляции, а к июню в основном восстановится экономическая активность. Судя по всему, аналогичная модель будет работать и в других странах, США, России и т.д. Поэтому на рынках очередная волна оптимизма, индексы растут. Трудно предположить, что еще может заставить инвесторов снова начать продажи своих активов. Уже понятно, что текущие макроэкономические данные (пэйроллс, недельная безработица, индексы PMI) никакого практического значения не имеют. Они отражают только одно – полную остановку экономики. Гораздо интересней будут цифры в первые три месяца восстановления. По ним можно будет судить о перспективах экономики до конца года. А пока, с моей точки зрения, если вы этого еще не сделали, лучшая позиция на рынке – это портфель активов, от нефтянки до акций Боинга и Убера.
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