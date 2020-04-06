После месяца и даже более сумасшедшей свистопляски, которую мы наблюдали на фондовом рынке, наконец-то наступило относительное затишье. Это, безусловно, еще не полноценное затишье, а скорее только его признаки, но все же изменение за неделю индексов от 1,72% по индексу NASDAQ до 2,70% по индексу Dow Jones (DJIA-30) после метаний из стороны в сторону на 10 и более процентов кажется просто детским лепетом. Да и относительно небольшие обороты на торгах и снижение индекса страха — индекса волатильности VIX ниже отметки в 50 пунктов (и это после 85!) — яркое тому подтверждение.

Да, конечно, участники рынка еще шарахаются из стороны в сторону при появлении пугающих данных о распространении эпидемии COVID-19. Но все же чутко реагируют на любые позитивные новости, когда они появляются.

Главным же героем прошедшей недели однозначно была нефть, которая «вскрыла мозг» кажется всем без исключения инвесторам и спекулянтам, сначала потеряв в начале недели больше 10% своей стоимости, а затем взлетев в далекий космос, прибавив 50%. Естественно, это, прежде всего, отразилось на котировках нефтяных компаний, которые в среднем подорожали за неделю на 5,7%, что более чем в 3 раза больше, чем оставшийся на почетном втором месте сектор медицины и здравоохранения — +1,6%. Собственно именно эти два сектора и завершили неделю с плюсом. Остальные же сектора продолжали «болеть коронавирусом» и его последствиями. Наиболее тяжело переживает эпидемию коронавируса финансовый сектор, где акции в среднем подешевели на 7,1%. Объяснение этому лежит на поверхности и далеко ходить не надо — на общий негативный прогноз развития мировой экономики здесь еще накладываются еще и фактически нулевые процентные ставки. Согласитесь, смертельная смесь для финансистов.

А вот на уровне отдельных акций очень сложно выделить кого-либо. Нет, это совсем не значит, что мы видим совершенно безликое пустое поле. Ничего подобного — цены очень многих акций уже достаточно привлекательны для начала покупок. Однако рекомендовать их инвесторам пока рановато. Пока не появится свет в конце туннеля всей нашей коронавирусной истории риски для инвесторов остаются чрезвычайно высокими.

Безусловно, по-прежнему пристальное внимание приковано к акциям биотехнологического сектора в свете ожидания, кто же первым и главное — когда?— объявит об окончании успешных клинических испытаний вакцины от коронавируса. Судя по котировкам, очень многие ставят сейчас на относительно небольшую биотехнологическую компанию Moderna (MRNA, +4,94%), акции которой только за последние два дня подорожали более чем на 15%, а за последние 2 недели — на 40%. Однако, нельзя сбрасывать со счетов и другие биотехнологические компании, например, Gilead Sciences (GILD, +1,60%) или тот же Pfizer (PFE, +2,34%).

Ожидания рынка 06 апреля

И все-таки на фондовом рынке жизнь есть! Вот кажется совсем все плохо. Уже более миллиона заболевших, десятки тысяч умерших, страшные картины из военно-полевых госпиталей в центре Нью-Йорка и Мадрида. Что это? Кошмар-кошмар-кошмар? Но нет, человек верит в жизнь и светлое будущее. Может быть, эта вера пока слабо подкреплена фактами, но лучики света все же вроде бы заблестели в конце этого мрачного коронавирусного туннеля. Что будет завтра мы не знаем, но сегодня это выглядит именно так.

На фоне статистических данных, свидетельствующих о замедлении темпов роста распространения эпидемии вся Азия, Европа и Америка тут же окрасилась в зеленый цвет. Причем нынешний зеленый — это не тот цвет отскока, который мы наблюдали на позапрошлой неделе. Тогда это был чисто спекулятивный зеленый цвет, а сейчас рынок позеленел под натиском инвестиционных желаний. По крайней мере, хочется в это верить. О чем говорить, если даже пессимист — миллиардер Билл Акман, еще совсем недавно говоривший, что «ад идет», теперь признался, что смотрит на рынок весьма оптимистично.

Безусловно, будет еще немало тревожных моментов на рынке, но сегодня есть все шансы у быков одержать маленькую победу. Фьючерсы на основные американские индексы к началу премаркета уверенно стоят в плюсе и прибавляют почти по 4% к закрытию пятницы. А учитывая изголодавшихся инвесторов, рост во время основной торговой сессии может быть еще более существенным. Что подбирать? Да все тоже и все также — безусловно биотех, очень аккуратно акции промышленных компаний, которые на прошлой неделе были очень плохи, и, конечно же, ритейл. А вот с акциями нефтяных компаний надо быть поосторожней — нефть коварна и ситуация на рынке нефти далека до решения всех накопившихся вопросов.

И конечно же надо помнить, что текущие покупки — это только начало и слишком уж быстро бежать впереди паровоза точно не стоит. Лучик света в конце тоннеля может оказаться только лампочкой перед входом в бездну. Смотрите, не обманитесь.