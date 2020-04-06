Данные крупных американских ритейлеров, а также маркетинговых агентств США IDC и NPD Group показывают беспрецедентный прирост продаж компьютерной техники и аксессуаров за столь короткий срок (2-3 недели в начале марта). В особенности это касается таких традиционно слабых сегментов, как ноутбуки (+40%) и клавиатуры (+64%), продажи которых до этого года сокращались много лет подряд. В целом очевидным и даже ожидаемым выглядит всплеск продаж вебкамер (+179%) и гарнитур (+134%). Несколько удивляет ажиотажный спрос на мониторы (+138%), так как объем реализации компьютеров повысился лишь на 2,7%.

Данные о росте оборота поступают со стороны классических торговых сетей, в том числе Best Buy, которые ведут подобную статистику. С точки зрения инвестора, это неоднозначные данные. С одной стороны, они говорят о сильных позициях классических ритейлеров (почти 80% продаж электроники в США до сих пор приходится на офлайновые магазины). С другой стороны, здесь сыграл свою роль ажиотажный спрос, хотя доля онлайн-ритейлеров (Amazon, eBay) расширяется быстрее рынка. При нынешних тенденциях эта доля превысит 30% уже через пять лет. Это несет в себе риск для бумаг традиционных ритейлеров.

Акции Best Buy, в ассортименте которой преобладает бытовая техника и электроника, торгуются хуже рынка. Бумаги сейчас на годовых минимумах, хотя в последнем отчете компания зафиксировала повышение выручки на 2,7% с прибылью на акцию на уровне $2,9 при консенсусе $2,76. Компания входит в топ самых недооцененных ритейлеров США: ее P/E чуть выше 9. По нашему мнению, до весны следующего года капитализация компании способна показать рост до 53%. Правда стоит оговориться, что риск вложения в эту акцию выше, чем в бумаги других игроков сегмента. Волатильность Best Buy на 14% выше средней по рынку.