В понедельник высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Признаки снижения темпов распространения эпидемии COVID-19 в странах Европы дали основания для некоторого снижения нервозности на мировых фондовых площадках, а ожидания обсуждения нового соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+ (онлайн-обсуждение запланировано на 9 апреля) оказывают поддержку спросу в нефтегазовом секторе. В итоге Транснефть (TRNFP) подорожала на 5.7%, ММК (MAGN) – на 5.2%, ВТБ (VTBR) – на 5.0%, АФК Система (AFKS) – на 4.9%, МТС (MTSS) – на 4.5%, НЛМК (NLMK) – на 4.1%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 39.8%, Нефаза (NFAZ) – на 14.0%, ФСК ЕЭС (FEES) – на 8.6%, Россетей (RSTI) – на 7.5%.

Фондовые индексы США выросли более чем на 7%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС под влиянием внешнего фона.

Настрой на мировых рынках акций остается оптимистичным благодаря некоторому смягчению опасений, связанных с пандемией COVID-19. Так, в Китае впервые с января за день не зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с коронавирусом, темпы роста числа новых пациентов замедляются в Италии, Испании, Франции.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль в направлении психологически важного уровня 75.0.