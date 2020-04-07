Сегодня перед открытием российского рынка для рубля складывается позитивный внешний фон. Так, поддержку российской валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где, после коррекции днем ранее, во вторник утром покупки преобладают, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться в район 34 долларов за баррель.

Также способствовать росту рубля будет динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра укрепляются к доллару в пределах 0,2%. На таком фоне ожидаем продолжения восстановления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, в начале сессии пара доллар/рубль отступит в район 75,4 – 75,7 рубля. В дальнейшем снижение американской валюты может продолжиться, на фоне попыток рынка энергоносителей выйти к локальным максимумам. В результате доллар сделает еще один шаг к цели коррекции, расположенной на отметке 75 рублей, которая выступает ближайшей поддержкой. У этого уровня долларовые «быки» могут попытаться вернуть себе инициативу и начать волну восстановления.

Напомним, что днем ранее, несмотря на коррекцию в ценах на нефть, рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию понедельника доллар снизился на 0,6%, отступив к 76 рублям, евро потерял 0,7%, закончив день в районе 82 рублей. При этом американская валюта полноценно закрепилась в нижней половине широкого диапазона 75 – 80 рублей.