Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.7-2.0%, в диапазоне 2640-2680 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 п.

После открытия с заметным приростом индекс МосБиржи способен продолжить повышение в район 2680-2690 п. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди ряда иностранных статистических показателей косвенное влияние на ход торгов способна оказать лишь публикация месячных данных по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.96%) и РТС (+3.20%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они в очередной раз обновили свои среднесрочные максимумы при поддержке позитивной динамики ключевых рынков акций в Европе и в США.

Надо отметить, что рублевый индекс МосБиржи уже отыграл более половины своего падения, развивавшегося с конца февраля по середину марта. Это стоит оценивать как весьма сильную динамику с учетом ухудшения внутренних и внешних экономических условий.

Вероятно, указанная тенденция отчасти связана с позитивной переоценкой рублевой стоимости российских акций в результате сильного среднесрочного ослабления курса отечественной валюты. Вместе с тем, было бы преждевременно рассчитывать на то, что весеннее падение индексов МосБиржи и РТС уже завершено. Распродажи в российских акциях могут возобновиться по мере публикации квартальных отчетов компаний-эмитентов. К слову, начавшийся сезон публикации корпоративной отчетности в США на этой неделе уже начинает набирать обороты.

Локальных биржевых быков вчера не смутил тот факт, что фьючерсы на нефть сорта Brent в течение всего дня торговались ниже уровня пятничного закрытия. Более важным представляется то, что теперь они торгуются далеко от своего долгосрочного минимума, обновленного в первый день апреля. К слову, нефтяные котировки развернулись вверх именно в тот момент, когда развалившаяся международная нефтяная сделка в формате ОПЕК+ официально прекратила свое действие. Теперь участники торгов ожидают обнадеживающих новостей с экстренных переговоров в указанном формате, которые намечены на 9 апреля в режиме видеоконференции.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние контанго величиной в 8 п. или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют позитивную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-10% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Масштабные движения в отдельных бумагах носили в основном технический характер.

Например, сильный коррекционный прирост акций ВТБ был связан с тем, что в первой половине марта их падение развивалось опережающими темпами. Теперь они торгуются более чем в 4 раза дешевле состоявшегося 13 лет назад «народного IPO».

Аналогичная ситуация наблюдается и в сильно перепроданных акциях «Аэрофлота» (AFLT RM, +4.09%). В середине марта они проседали с февральского уровня 120 руб. почти до отметки 50 руб. Компания-эмитент объективно страдает от текущего ограничения международного авиасообщения и сокращения внутренних рейсов. Поэтому покупка указанных бумаг даже на текущем низком уровне пока не выглядит лучшим решением. Сейчас на рынке есть широкий выбор более перспективных и сильно подешевевших акций.

К слову низколиквидные акции ЮТэйр (UTAR RM, +4.31%) также заметно подорожали скорее под влиянием технических факторов. Вчера стало известно, что авиакомпания увеличила свой годовой чистый убыток по РСБУ до 14.4 млрд руб., против убытка в размере 4.4 млрд руб. по итогам 2018 года.

Существенно сильнее рынка также торговались бумаги Полюс (PLZL RM, +4.08%), МТС (MTSS RM, +4.48%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +8.63%), ИнтерРао (IRAO RM, +4.99%), НЛМК (NLMK RM, +4.13%), АФК Система (AFKS RM, +4.86%), TCS-гдр (TCSG RM, +10.21%), Россети-ао (RSTI RM, +7.49%), FIVE-гдр (FIVE RM, +5.20%). Таким образом, мы наблюдали выборочные покупки в отдельных акциях, представляющие разные секторы рынка. Их текущие котировки выглядят привлекательными для формирования долгосрочных позиций.

Умеренным спадом против растущего рынка вчера в основном выделились представители нефтяного сектора: Лукойл (LKOH RM, —0.80%), Роснефть (ROSN RM, —0.58%), Татнефть-ап (TATNP RM, —0.19%). Временная потеря интереса к указанным бумагам была связана с тем, что они достаточно сильно подорожали в предыдущие дни.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 3.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.5%. %. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.8%. Японский Nikkei225 прибавил 2.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия рублевого индекса МосБиржи с заметным разрывом вверх.