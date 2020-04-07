На фоне росших весь день американских фьючерсов и европейских биржевых индексов российский рынок акций вчера выглядел как-то слабенько, прибавив по итогам торгов всего 2%. Сказался опережающий рост наших бумаг ранее и опасения относительно недостижения соглашения по снижению добычи нефти в конце недели.

В лидерах роста были бумаги «второго эшелона», в основном энергетиков. Это говорит о том, что при ухудшении внешнего фона по нашему рынку вполне может прокатиться волна снижения.

Но откроемся мы в плюсе, отыгрывая выросшие после нашего закрытия американские индексы, прибавляющие сегодня с утра полпроцента фьючерсы на индексы США и подорожавшую нефть. Поводом для глобальных покупок можно назвать спад темпов роста числа заболеваний коронавирусом в Европе.

Судя по вчерашнему настрою, утренний рост наших акций вряд ли будет сильным, где-то в пределах процента.

Продолжается подъем цен сырьевых и драгоценных металлов. Поэтому с утра акции «Норникеля» попробуют закрепиться выше 20 тыс руб. Среднесрочно очень перспективно выглядят бумаги «Полюса» и «Полиметалла». Улучшение ситуации с ликвидностью продолжит поддерживать спрос инвесторов на золото как лучшее средство защиты от инфляции, которая станет обратной стороной медали накачки финансовой системой новыми деньгами.

Нефть, похоже, нащупала для себя комфортный диапазон 32-35 долларов за баррель, где будет находиться в ожидании новостей с саммита ОПЕК и последующей встречи крупнейших мировых производителей нефти. Но даже при позитивном исходе не ждем роста цен выше 40 долларов за баррель.

Однако никакой уверенности в том, что прежде всего США пойдут на сокращение добычи, нет. Поэтому не исключено, что уже завтра нефть пойдет вниз – оставаться в лонгах в конце недели очень опасно – при негативном сценарии нефть локально может сходить под отметку 25 долларов за баррель.

Пара доллар-рубль закрылась вчера в полночь на отметке 76. Сегодня с утра на малоликвидном пока рынке форекс рубль отвоевал у «американца» еще 60 копеек. Поддержкой по паре выступает отметка 75, где короткие позиции мы рекомендуем фиксировать и готовиться покупать доллар против рубля.

Сегодня российская валюта получит поддержку от подорожавшей нефти и снижения курса доллара к основным мировым валютам. С другой стороны, сегодня ЦБ резко снизит объем валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Посмотрим на поведение рубля в ситуации, приближенной к рыночной.

В целом, учитывая слабость российской экономики, убыточность продажи нефти и ожидания негативного эффекта «выходного апреля», на рубль мы смотрим с пессимизмом.