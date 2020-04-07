Утром российские фондовые индексы и рубль выйдут в плюс
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли и стремились к верхним полосам Боллинджера дневного графика (2660 и 1115 пунктов). Их пробой может направить индикаторы в район 2700 и 1150 пунктов, для чего складываются неплохие фундаментальные условия утром вторника. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2550-2700 пунктов.
Рубль в понедельник продолжил укрепление к доллару и евро, но замедлил темпы роста. Пара доллар/рубль остановила снижение у поддержки 76 руб и в ближайшие часы, вероятно, будет склонна к движению в район 75 руб. Пара евро/рубль при пробое 82 руб будет стремиться к 80 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, выйдут в плюс и продолжат начатое накануне повышение ввиду восстановления оптимизма на нефтяных площадках и его сохранения на фондовых биржах. “Быкам” можно продолжать следовать за трендом, не забывая о том, что любые негативные ожидания рискуют увести нефтяные котировки в минус, а вслед за этим испортить настроения и на рынке РФ.
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