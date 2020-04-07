В марте заметный вклад в динамику инфляции внесло продолжающееся сезонное удорожание плодоовощной продукции, а также резкий рост цен на отдельные виды продовольственных и непродовольственных товаров. Мы полагаем, что цены на продовольствие и медикаменты отреагировали на ажиотажное увеличение спроса, в то время как рост цен на бытовую технику и электронику стал результатом девальвации рубля. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рост цен на продовольствие, а также на широкий спектр непродовольственных товаров, производство которых зависит от импортного оборудования и комплектующих, продолжится. Однако в дальнейшем сдерживающее влияние на темпы роста цен окажет значительное ослабление потребительского спроса, связанное с падением реальных доходов населения в результате быстрого нарастания кризисных явлений в экономике нашей страны. Другим фактором торможения инфляционных процессов может стать готовящаяся в настоящее время сделка стран – крупнейших нефтепроизводителей по ограничению добычи нефти, которая (в случае успеха) будет способствовать росту цен на нефть и стабилизации курса рубля. В настоящее время мы ожидаем, что средняя цена нефти Brent в текущем году составит 43 долл./барр., а средний курс доллара – 69,6 руб./долл. В этих условиях, согласно нашим расчетам, по итогам текущего года цены вырастут на 4,7%, а в 2021 г. инфляция снизится до 2,8%.