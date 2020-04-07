Вчера Минфин представил новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29013 (сен.30) в объеме 450 млрд руб. Квартальный купон бумаги привязан к ставке RUONIA и будет рассчитываться по формату, представленному впервые в августе 2019 года – среднее значение ставки за период с лагом в 7 календарных дней. Начало размещения бумаги ожидается со стартом первичных аукционов ОФЗ, которые возобновятся после стабилизации ситуации на финансовых рынках.

Мы считаем, что решение Министерства запустить подобную бумагу выглядит закономерно. Во-первых, Минфин продолжает создавать кривую Ruonia-флоатеров «нового» формата: уже представлены выпуски 24020 (июл.22) и 24021 (апр.24). Во-вторых, некоторые участники демонстрируют высокий спрос на ОФЗ-ПК независимо от рыночной конъюнктуры: бумаги выступают прекрасно стабилизирующим портфель активом. Так, в течение последних недель – в период высокой волатильности – цена Ruonia-флоатеров почти не менялась, создавая хорошую защиту при повсеместном падении рынков и цен на бумаги с фиксированной доходностью.