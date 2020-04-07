Инфляция в марте в России ускорилась, однако темпы не выглядят угрожающими
По данным Росстата, инфляция в марте ускорилась до 2.5% г/г против 2.3% в феврале. Примечательно, что ускорение инфляции по большей части было вызвано ростом цен на продукты питания (с 1.8% г/г до 2.2% г/г) на фоне повышенного спроса перед введением режима самоизоляции. Принимая во внимание устойчивое предложение на рынке продовольствия в России, текущая реакция цен выглядит завышенной и дальнейший рост цен в этом сегменте вероятно вернется к сдержанным темпам.
В сегменте непродовольственных товаров наоборот рост цен оказался медленнее (с 2.3% г/г до 2.5% г/г), чем диктуют рыночные условия. Курс USD/RUB выстрелил на 16% в марте, что еще не полностью нашло отражение в ценах, так как продавцы распродавали запасы на протяжении марта. Таким образом, более значимое ускорение цен на товары длительного пользования будет наблюдаться еще на протяжении ближайших 2-3 месяцев. Рост цен на услуги (3.0% г/г) сохранился неизменным из-за падения спроса.
В целом, текущая динамика инфляции для Банка России выглядит умеренно благоприятной, а предстоящий рост цен из-за девальвации рубля ожидаем и носит временный характер. Это позволяет регулятору сохранять мягкую риторику. По нашему мнению, говорить о возможности снижения ключевой ставки в ближайшее время пока преждевременно. Неопределенность вокруг влияния коронавируса на бизнес и нефтяной рынок остается крайне высокой, формируя повышенные риски для финансовой стабильности.
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