Хотя в преддверии окончания периода усреднения банки накопили значительный запас свободных резервов, однодневные ставки в понедельник все равно сместились ближе к ключевой ставке. В то время как ставка однодневного свопа осталась в районе 5,6%, ставка RUSFAR выросла на 15 бп, до 5,9%. Мы полагаем, что RUONIA также оказалась вблизи отметки 5,9%. ЦБ РФ решил предоставить банкам 500 млрд руб. в рамках аукциона репо «тонкой настройки» с исполнением второй части через два дня. Объем заявок составил 425 млрд руб., при этом средневзвешенная ставка сложилась на отметке 6,13%, а максимальная составила 6,30%, что свидетельствует о потребности некоторых банков в дополнительной ликвидности. Помимо этого, банки выбрали весь лимит (50 млрд руб.) на аукционе однодневного репо с Казначейством и продолжили привлекать средства ЦБ РФ по фиксированной ставке через обеспеченные кредиты (38 млрд руб.; +24 млрд руб. с пятницы). Тем не менее, по состоянию на сегодняшнее утро задолженность банков по фиксированному репо снизилась до нуля – впервые с начала марта. Сегодня ЦБ РФ проведет три аукциона КОБР на общую сумму 554 млрд руб. Мы полагаем, что спрос будет невысоким. Что касается недельного депозитного аукциона, мы ожидаем, что Банк России снизит установленный на прошлой неделе лимит в 2,27 трлн руб. до 1,6-1,8 трлн руб.

Среднесрочные и длинные ставки денежного рыка продолжили снижаться. Кривая процентных свопов сместилась вниз еще на 10-15 бп: годовая ставка составила 6,43%, 5-летняя – 6,74%. Длинные ставки NDF и кросс-валютных свопов потеряли до 6 бп, 12-месячная NDF составила 5,32%, 5-летняя ставка кросс-валютного свопа закрылась на отметке 5,01%. Ставки FRA снова снизились, за день опустившись на 17 бп, и теперь закладывают некоторое снижение ключевой ставки; ставка 3x6 FRA сейчас торгуется на 42 бп ниже 3-месячной MosPrime (6,18% против 6,6%). Учитывая высокую неопределенность перспектив денежно-кредитной политики, мы полагаем, что спред сместился чуть ниже, чем должен был, и ожидаем, что 3x6 FRA сдвинется ближе к 3-месячной MosPrime. Что касается ставки 9x12 (сейчас составляет 6,19%), мы считаем ее уровень справедливым, учитывая, что наш базовый сценарий предполагает два снижения ключевой ставки в 2п20.