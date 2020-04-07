12 мая индекс-провайдер MSCI объявит результаты полугодового пересмотра индексов. Цены акций в целях принятия решений о включении и исключении бумаг из индексов будут зафиксированы по состоянию на один из десяти последних торговых дней апреля (17–30). На рынках развивающихся стран Европы мы ожидаем только одно включение: YKBNK, и девять исключений: TRNFp, EAT, MIL, CCC, TAVHL, ARCLK, ETE, APLHA и TITC. TCSG и PLY остаются кандидатами на включение, однако это потребует существенного повышения их котировок в оставшееся время. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 29 мая.

MSCI Russia: включения и исключения. В последний раз мы обновляли наши прогнозы относительно MSCI Russia 11 марта (см. Ежедневный обзор рынка). По текущим ценам мы видим лишь одного кандидата на исключение: TRFNp (чтобы этого не произошло, цена акций должна подняться до 165 000 руб., на +6% выше текущего уровня). Других изменений мы не ожидаем. Однако MOEX может быть исключен из индекса в случае снижения цены на —7%, а MAGN – в случае снижения на —12%. TCSG не сможет попасть в индекс при текущих ценах, однако в случае повышения котировок до 1 200 руб./ГДР (около 15 долл., +25% относительно текущей цены).

MSCI Russia: изменение весов. Мы по-прежнему ожидаем повышения показателя FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) GAZP до 0,50, PLZL RX до 0,25, MOEX до 0,65 и PHOR LI до 0,35, а также снижения FIF MBT до 0,45. Кроме того, мы ожидаем повышения FIF POLY RX с 0,45 до 0,50 в связи с размещением акций, состоявшимся в июле 2019 г.

После мая. Мы по-прежнему ожидаем включения YNDX RX в августе и MAIL в ноябре, если последний реализует свои планы по получению листинга в Москве, а его цена к тому времени будет выше 14,5 долл./ГДР.

Связанные с Россией акции в индексе MSCI UK. Среди не входящих в MSCI Russia (и MSCI EM), но все же релевантных для российского рынка, мы отмечаем следующие акции. EVR, в настоящее время входящий в индекс MSCI UK, находится под угрозой исключения. Стоит отметить, что, судя по текущей структуре акционеров Евраза, MSCI может увеличить коэффициент иностранного участия до 0,40 с 0,35. Если это произойдет, вес EVR увеличится, и, что еще важнее, риск исключения снизится (на самом деле, пороговое значение для исключения будет на 14% ниже). Что касается POG, мы по-прежнему считаем, что акция может быть включена в состав индекса MSCI UK Small Cap index.