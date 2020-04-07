Вчера правительство опубликовало разъяснения, касающиеся максимального размера кредитов, подпадающих под действие закона о кредитных каникулах для заемщиков, пострадавших от коронавируса. Банки смогут предоставлять 6-месячную отсрочку платежа клиентам, чьи доходы снизились не менее чем на 30%. При этом размер займа не должен превышать 250 тыс. руб. для потребительских кредитов, 300 тыс. руб. – для кредитов частным предпринимателям, 600 тыс. руб. – для автокредитов и 1,5 млрд руб. – для ипотеки. По данным РБК, при выполнении указанных условий кредитные каникулы затронут 72% потребительских кредитов, 41% автокредитов и 32% ипотечных кредитов.

Озвученные ограничения означают, что кредитными каникулами в основном смогут воспользоваться заемщики, проживающие за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в которых средний размер ипотечных и автокредитов выше установленных пороговых значений. Однако, по данным Forbes, чтобы расширить число ипотечных заемщиков в Москве и Санкт-Петербурге, подпадающих под действие нового закона, планка по ипотечным кредитам может быть повышена (в Москве средний размер ипотечного кредита составляет 4,8 млн руб.). Исходя из размера кредитов, у Тинькофф-Банка в данных условиях будет больше возможностей для реструктуризации. По нашим оценкам, временное снижение доходов может коснуться до 20% экономически активного населения. Однако из-за необходимости официального подтверждения снижения доходов реальные масштабы реструктуризации в целом по стране, вероятно, будут ниже. Мы полагаем, что наибольшее влияние на кредитные портфели банков в нынешних условиях окажет снижение качества активов.

Учитывая параметры шока, банкам, как мы полагаем, имеет смысл предложить отсрочку платежей и/или реструктуризацию по кредитам на более значительные суммы в Москве и Санкт-Петербурге, где из-за структуры экономики в текущих условиях возникают относительно высокие риски по выданным кредитам.

Шок скажется на стоимости риска банков в отчетности за 1к–2к20, в том числе приведет к увеличению как общих, так и специальных резервов до уровней 2014–2015 гг. Однако, принимая во внимание ограниченную долговую нагрузку в корпоративном сегменте в случае Сбербанка и высокую маржу в случае с Тинькофф-Банка, обе кредитные организации должны остаться прибыльными в 2020 г.