Московская биржа опубликовала статистику сегмента розничных инвесторов за март 2020 г. Эти данные дополняют опубликованные недавно хорошие результаты по торговому обороту. В марте 2020 г. розничные инвесторы приобрели российские акции на общую сумму 44 млрд руб., из которых 30 млрд руб. было инвестировано в первую неделю марта. Количество розничных инвесторов на бирже превысило 4,6 млн по сравнению с 3,9 млн на конец 2019 г., при этом лидерами по их привлечению стали Сбербанк и Тинькофф-Банк. Количество активных счетов в марте также увеличилось – до 607 тыс. против 245 тыс. в среднем в месяц в 2019 г., а больше всего таких счетов по-прежнему у клиентов Тинькофф-Банка. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) физических лиц достигло 2 млн (против 1,65 млн на конец 2019 г.). Абсолютными лидерами по количеству открытых ИИС остаются Сбербанк, ВТБ и Тинькофф-Банк.

Повышенная активность в целом окажет позитивное воздействие на комиссионный доход Московской биржи, однако значительный рост активности индивидуальных инвесторов, как мы отмечали ранее, будет способствовать увеличению доходов от неосновной деятельности как Тинькофф-Банка, так и Сбербанка, компенсируя потери их чистого процентного дохода из-за снижения процентных ставок и повышения стоимости риска вследствие эпидемии коронавируса. Между тем, по нашей оценке, рост доходов скажется в большей степени на результатах Тинькофф-Банка ввиду большего количества активных счетов и структуры бизнеса. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что в последующие кварталы активное привлечение розничных инвесторов на фоне снижения процентных ставок и введения налога на крупные депозиты будет способствовать не только развитию фондового рынка, но и росту финансовых показателей Тинькофф-Банка.