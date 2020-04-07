Несмотря на высокую волатильность финансовых рынков и резкое ослабление рубля, Сбербанк в марте показал хороший запас прочности и умеренную просадку рентабельности капитала за счет стабильных доходных метрик и сокращения расходов. Основной фактор давления – рост резервирования – был в значительной степени результатом валютной переоценки и частично сбалансировался валютным доходом в торговых операциях.

В контексте внешних вызовов мы считаем результаты Сбербанка позитивными и сохраняем рейтинг «ЛУЧШЕ РЫНКА» для обыкновенных акций с целевой 12-месячной ценой 357 руб.