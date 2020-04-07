Сбербанк: рейтинг - лучше рынка
Несмотря на высокую волатильность финансовых рынков и резкое ослабление рубля, Сбербанк в марте показал хороший запас прочности и умеренную просадку рентабельности капитала за счет стабильных доходных метрик и сокращения расходов. Основной фактор давления – рост резервирования – был в значительной степени результатом валютной переоценки и частично сбалансировался валютным доходом в торговых операциях.
В контексте внешних вызовов мы считаем результаты Сбербанка позитивными и сохраняем рейтинг «ЛУЧШЕ РЫНКА» для обыкновенных акций с целевой 12-месячной ценой 357 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200407/831220155.html