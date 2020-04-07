Во вторник на глобальных рынках сохраняется аппетит к риску, вызванный отсутствием признаков дальнейшего ускорения темпов распространения пандемии, хотя в основных регионах присутствия болезни ситуация все еще остается тяжелой. Фондовые площадки АТР закрылись в плюсе, далее эстафету подхватили европейские площадки, демонстрирующие к середине вторника уверенный рост. Фьючерсы на акции в США также прибавляют более 2%.

На валютном рынке аппетит к риску выражается в активном снижении доллара ко всем валютам корзины DXY. Так, в утренние часы индекс DXY был совсем близок от того, чтобы скорректироваться ниже 100 пунктов. Ослабление доллара к корзине основных валют придает силы и большинству валют на развивающихся рынках, торгующихся в плюсе к окончанию первой половины дня.

Рубль не является исключением среди валют EM и к середине дня прибавляет порядка 0,7% к доллару. Однако основным фактором поддержки для отечественной валюты остаются котировки нефти, сохраняющие положительную динамику в ожидании предстоящей встречи ОПЕК+. В частности, в утренние часы стоимость марки Brent поднималась выше 34 долл. за баррель. При сохранении благоприятной ситуации на рынке нефти рубль вероятно сможет протестировать уровень в 75, где последний раз отечественная валюта находилась 17 марта.

Следует добавить, что постепенному возвращению рублем своих позиций способствуют не только восстановление цен на нефть и улучшение настроений глобальных инвесторов, но и ряд других дополнительных факторов. В их числе сохраняющиеся продажи валюты со стороны ЦБ, резкое замедление импорта в условиях закрытия границ и сокращение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях действия ограничительных мер.

На локальном рынке Банк России проведет во вторник традиционный недельный депозитный аукцион и депозитный аукцион «тонкой настройки» с размещением средств на 1 день. В рамках недельного аукциона ЦБ сократил лимит до 1,05 трлн руб. (неделей ранее банки разместили в ЦБ 1,8 трлн руб.), однако на однодневном аукционе лимит был увеличен до 1,2 трлн руб., что более чем вдвое превышает объем размещенной ликвидности банками вчера.