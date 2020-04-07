Теханализ "Сургутнефтегаза" ап: на волне роста с рисками коррекции
Краткосрочный растущий тренд вывел котировки вверх из пятимесячной фазы падения. Растущая нефть оказывает поддержку бумагам, но укрепление рубля в последние дни выступает негативным драйвером для привилегированных акций.
Чисто с технической точки зрения картина осторожно позитивная. Трендовые индикаторы в зеленых зонах, но осцилляторы отражают постепенный перегрев волны роста, провоцируя коррекцию вниз. Дополнительный негатив вносит пологая медвежья дивергенция по осциллятору RSI, которая в последний раз реализовалась удачно (конец октября 2019 г.).
Интересных точек входа в спекулятивные сделки нет, так как цена находится в середине трендового канала. Хотя пробой ближайших сопротивлений может спровоцировать импульсный рост. На среднесрочной дистанции остаются умеренные риски вернуться в медвежью фазу.
С середины 2015 г. долгосрочная тенденция отсутствует — 20-периодная скользящая средняя перешла в горизонталь. На недельном и месячном таймфреймах зафиксирован сужающийся треугольник.
Потенциальный выход за пределы условной фигуры вверх улучшит перспективы. В целом долгосрочные технические ожидания осторожно позитивные с рисками очередной коррекции или перехода в боковик.
Уровни поддержки: 38,3 / 37,3 / 36,6 Уровни сопротивления: 39,4 / 40,55 / 41,7
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