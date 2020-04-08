Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Акции Аэрофлота (AFLT) подорожали на 4.3%, Сбербанка (SBER) и Алросы (ALRS) – на 3.6%, Новатэка (NVTK) – на 3.2%. Тем временем Татнефть (TATN) подешевела на 4.2%, ММК (MAGN) – на 2.1%, Роснефть (ROSN) – на 1.0%. Повышение на рынке в целом замедлилось, трейдеры ожидают обсуждения ограничений по добыче нефти представителями стран ОПЕК+ (09.04) и следят за динамикой эпидемиологических показателей.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали еще на 31.2%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 7.3%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 6.2%.

Фондовые индексы США понизились на 0.1% — 0.3%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, основанием для выхода из которой потенциально может стать соглашение ОПЕК+ или существенное изменение картины распространения COVID-19 (в то время как в китайском Ухане возобновляется работа аэропорта и железнодорожного сообщения, в США ускорился рост числа смертельных исходов, связанных с коронавирусом).

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вверх по паре доллар-рубль после выхода к психологически важной отметке 75.0.