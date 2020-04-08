Российский рынок акций во вторник завершил волну росту последних дней, приблизившись к отметке 2700 п. по индексу МосБиржи. После подъема в первой половине дня затем наблюдались поступательные распродажи, главным образом затронувшие акции нефтяников и электроэнергетики, которые ранее выглядели лучше рынка.

Схожая динамика наблюдалась и на западных площадках. После позитивного старта торгов в США затем котировки основных американских индексов снижались на протяжении всей сессии и закрывались уже около уровней понедельника. Наш рынок не в полной мере отыграл падение западных площадок, так что сегодня на старте сессии возможно открытие российских акций на отрицательной территории.

Статистика по распространению эпидемии коронавируса по итогам выходных намекала на возможность прохождения пика по темпам прироста числа новых заболевших (в абсолютном выражении). Однако данные Университета Джона Хопкинса за вторник вновь указали на умеренное ускорение, пусть и не до максимальных значений. В основном это было обусловлено ростом количества заболевших в таких странах как Турция, Франция, Бразилия.

Отсутствие четких признаков слома эпидемии вкупе с локальной перекупленностью стало основанием для фиксации длинных позиций на рынках.

Сегодня индекс МосБиржи может вновь сходить к 2600 п. и ниже, а затем перейти в режим ожидания до появления каких-либо подробностей с рынка нефти. Вчерашнее безусловное лидерство акций банковского сектора может оказаться кратковременным явлением.

Ключевым драйвером для большинства российских бумаг станет фактор ожидаемой сделки нефтедобывающих стран. Подробности появятся 9–10 апреля. На четверг запланированы переговоры участников ОПЕК+ и ряда новых приглашенных нефтедобывающих стран. А в пятницу состоится конференция министров энергетики G20.

Итоговое решение может вызвать как сильное снижение, так и уверенное продолжение волны роста нашего рынка вслед за нефтью. Все зависит от того, договорятся страны ОПЕК и новые участники о сокращении объемов производства или же компромисс вновь не будет найден. У нас нет однозначной уверенности в том или ином исходе. Ключевой вопрос, как мне кажется, в участии США. Без американской стороны крупные нефтепроизводители могут не поддержать предлагаемые инициативы.

Акции нефтяников накануне уже «показали» ожидания инвесторов по поводу потенциальной сделки. Большинство представителей сектора закрывалось в минусе. Активных покупок широким фронтом не наблюдается. И это вполне понятно, ведь многие акции нефтяных компаний уже показали внушительный отскок с мартовских минимумов, тогда как цены на нефть остаются на не самом комфортном для них уровне при текущем курсе доллара.

Дальнейшая динамика по паре USD/RUB до конца недели также целиком зависит от исхода переговоров нефтедобывающих стран. В зависимости от принятого решения стоимость барреля Brent может как приблизиться снизу к $40, так и рухнуть обратно ниже $30. Так что и по доллару сохраняется столь же широкая вилка, ориентировочно 73,5–81.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские биржи после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 2,2%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти ниже уровня закрытия вторника более чем на 0,8%.



