Сегодня перед открытием российского рынка для рубля складывается противоречивый внешний фон. С одной стороны, наблюдается восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь подняться выше 32,5 доллара за баррель, что поддержит российскую валюту. С другой, валюты развивающихся стран сегодня с утра находятся под давлением.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов в паре доллар/рубль, которая в начале дня перейдет в боковое движение в районе 75,5 рубля. В дальнейшем, в случае улучшения ситуации на внешних площадках, возможны попытки отступления доллара к поддержке, расположенной на уровне 75 рублей. При этом в рамках сегодняшней сессии доллар, скорее всего, удержит позиции в нижней половине широкого диапазона 75 – 80 рублей.

Напомним, что днем ранее, несмотря на коррекцию на рынке энергоносителей, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,6%, отступив в район 75,5 рубля, евро подтянулся на 0,3%, закончив торги в районе 82,3 рубля. Отметим. Что в ходе сессии пара доллар/рубль уходила ниже 75,2 рубля, однако сил на достижение поддержки на уровне 75 рублей и тестирование ее у долларовых «медведей» не хватило.



