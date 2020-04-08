По итогам торгов 7 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,46% — до 2634,74 п., а РТС на 1,51% — до 1099,76 п.

Утренний всплеск оптимизма завёл индекс МосБиржи выше 2688 пунктов, но затем в течение дня надежды на сделку OPEC+Россия+США постепенно увядали. Поэтому среди аутсайдеров дня мы наблюдали такие бумаги, как «Татнефть» (-4,15%), «ЛУКОЙЛ» (-0,87%) и «Роснефть» (-1,02%). Без сделки по сокращению добычи ограничение производства возможно, но несколько позже и по причине отсутствия свободных хранилищ. Бумаги X5 Retail Group (-3,86%) были под давлением. В марте они показали динамику лучше рынка, но потребительский ажиотаж постепенно сойдёт на нет, а вот доходы населения в текущем году, скорее всего, снизятся. В секторе электроэнергетики также пессимизм, связанный с вероятными отсрочками поступлений платежей в условиях карантинных мер и социального дистанцирования. Меж тем, лидерами дня стали акции Банка «Санкт-Петербург» (+5,03%), сильно перепроданные в рамках кризиса «Аэрофлот» (+4,26%), а также Сбербанк (+3,63%). Сбербанк отчитался о росте прибыли по РСБУ в январе-марте на 0,2% до 218,7 млрд рублей. Возможно, что улучшение показателя покажется слишком скромным, но в сложившихся условиях можно было ожидать худшего результата. Впрочем, впереди апрель и май с разного рода послаблениями по кредитным обязательствам. АФК «Система» также отчиталась о прибыли по МСФО в размере 53,4 млрд рублей за 2019 год при росте выручки на 5,1%. Стоит отметить, что некоторые активы, как «МТС», существенно не теряют в условиях COVID-19, а значит и финансовые поступления АФК «Системы» пострадают несильно. Объём торгов на основной секции составил 120,867 млрд рублей.

Рубль весьма настойчиво укреплял свои позиции. Пока это движение сдерживается дешёвой нефтью, но на глобальном рынке постепенно возвращаются аппетиты к риску. В отличие от большинства валют мира рубль обладает реальной доходностью, а также относительно стабильным государственным бюджетом и низкой долговой нагрузкой государства. Соответственно, в мире взрывного роста публичного долга у рубля есть неоспоримые преимущества, хотя слабость нефти не позволяет ими воспользоваться в полную силу. Тем не менее, если сделка OPEC+ всё же состоится, то нефть отойдёт от мартовских минимальных значений и будет торговаться ближе к заложенной в бюджет цене. Инфляция в РФ разогрелась в марте до 2,5% и может продолжить данную тенденцию, что почти исключает вариант снижения ставки в обозримом будущем. Увы, но в России снижение ставки скорее приведёт к разогреву инфляции и ослаблению рубля с последующим падением доходов населения и очередным ударом по потребительскому сектору экономики. Поэтому в пользу инвестиций в рублёвые активы говорит умеренно жёсткая политика регулятора в мире с повсеместным засилием отрицательных доходностей.

Торги в США завершились небольшим снижением индексов. Инвесторы могут испытывать некий оптимизм по поводу улучшения статистики COVID-19 в мире, но экономические последствия кажутся всё более угрожающими. В Конгрессе уже начали подготовку к следующему пакету мер поддержки экономики на $1,5 трлн. Вероятно, что он будет одобрен уже в мае. Министр финансов С. Мнучин обратился к Конгрессу с просьбой одобрить ещё $250 млрд на поддержку малого бизнеса. На корпоративном плане отличилась телекоммуникационная AT&T (+2,17%), которая заявила о том, что продолжит дивидендные выплаты, хотя для этого понадобятся ресурсы кредитной линии. Бумаги американских нефтяников пока больше реагируют на внутренние корпоративные события, чем на вероятность ещё одного обвала котировок. Exxon Mobil (+1,9%) объявила о сокращении капиталовложений на 20% в текущем году и операционных расходов на 30%. По итогам дня DJIA снизился на 0,12% до 22653,86 п., а S&P 500 упал на 0,16% до 2659,41 п.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в семи префектурах Японии. В Сингапуре приняты законодательные меры, запрещающие какие-либо частные или общественные массовые мероприятия. В Японии правительство планирует потратить до 108 трлн иен на поддержку экономики в рамках текущего кризиса. Меж тем, власти Китая сняли ограничения на перемещения в Ухане, который был в центре эпидемии. Австралийский доллар был под давлением. Агентство S&P Global ухудшило до «негативного» прогноз по кредитному рейтингу Австралии. Ведущие регуляторы сделали всё возможное, чтобы залить рынки ликвидностью, но экономические последствия COVID-19 невозможно остановить только ставками и количественными программами. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 19368,27 п. (+2,21%), Hang Seng — 24110,18 п. (-0,59%), Shanghai Composite — 2822,70 п. (+0,07%).

По данным API, на неделе до 3 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 11,9 млн бар. Запасы бензина увеличились на 9,5 млн бар., а дистиллятов сократились на 177 тыс. бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 8,4 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 5,4 млн бар. и сокращение по дистиллятам на 0,5 млн бар. Однако главным вопросом для рынка нефти остаётся возможное соглашение по сокращению добычи. Reuters сообщает, что республиканские сенаторы планируют провести переговоры с Саудовской Аравии на тему возможного вывода американских сил из страны и ликвидацию оборонных систем, если Эр-Рияд не сократит производство нефти. Утром в среду котировки индикативных контрактов возобновили рост. На рынке рассчитывают, что переговоры OPEC+ в четверг будут более продуктивными, чем в начале марта. Однако позиция США способна заранее лишить онлайн встречу нефтяных министров всякого смысла. Д. Трамп и Минэнерго США заявляют о том, что американское производство уже снижается из-за низких цен. Энергетическое ведомство также прогнозирует, что добыча в текущем году сократится на 470 тыс. бар. в сутки. Однако подобных объёмов явно не хватит, чтобы убедить традиционных производителей ещё больше сократить свою долю на рынке, так как они обоснованно опасаются захвата её американскими компаниями. Резервы SPDR Gold Trust продолжают расти. За сутки они увеличились с 984,26 тонн до 985,71 тонн. К 9:05 мск Brent — $32,51 (+2,01%), WTI — $24,8 (+4,95%), Золото — $1683,7 (+0,00%), Медь — $5013,33 (+0,07%), Никель — $11515 (+0,38%).

Индекс доллара повышался на 0,18% до 100,08 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,71%, как и накануне вечером. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,085 (-0,39%), GBP-USD — $1,232 (-0,15%), USD-JPY – 108,83 (+0,07%).

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, мы наблюдаем очередную попытку роста котировок нефти, а с другой — азиатские индексы перестали демонстрировать уверенный рост. Сырьевые контракты в большинстве демонстрируют нейтральную динамику. Иена слабеет, но одновременно теряют свои позиции евро, фунт, австралийский доллар. Иными словами, основные индикаторы указывают на консолидацию глобального рынка, или даже его снижение в краткосрочной перспективе. Российский рынок будет проявлять неуверенность на фоне неопределённости с переговорами OPEC+, которые могут завершиться ничем из-за позиции США.