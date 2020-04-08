Вчера торги завершились в небольшом плюсе. На положительной территории основные индексы закрывают четвертую сессию подряд, однако среди «голубых фишек» динамика была разнонаправленная. Лидерами роста стали акции Аэрофлота (+4,26%). Аутсайдерами оказались бумаги Татнефти (-4,16%). Пара USD/RUB опустилась на минимум с 17 марта — в диапазон 75,00-76,00.

Минфин возвращается на рынок ОФЗ. Впервые после почти месячного перерыва государство предложит инвесторам рублевые ОФЗ. Мы полагаем, что Минфин, что называется, изучает спрос — задачи разместить бумаги любой ценой нет. Это предположение базируется на том, что будут предложены разные виды бумаг: с фиксированным купоном, флоутеры и линкеры сроком обращения от трех до восьми лет. В связи с тем, что ориентир по ключевой ставке неизвестен даже приблизительно, ставки в ОФЗ-ПД подразумевают высокий спекулятивный риск-шанс. А сейчас игроки хотели бы снизить риск. Наиболее вероятно размещение выпуска линкеров 52002. Хотя даже в этом случае Минфину придется дать премию 0,05 п.п. или выше, поскольку выпуск уже торгуется на рынке и его доходность всего на 0,1 п.п. выше, чем у аналогичного, но более короткого, а столь незначительная разница в период высокой волатильности может не заинтересовать инвесторов.

ГМК Норникель (+0,97%) выплатит дивиденд. Окончательный дивиденд составит 552 руб. на акцию, таким образом, за прошлый год акционеры компании суммарно получат 2044 руб., что соответствует текущей доходности свыше 10%. По нашему мнению, ГМК — лучшая долгосрочная инвестиция в первом эшелоне.

Ожидаем снижение в пределах 2%. Наиболее вероятный сценарий — техническая коррекция. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 76,00-78,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2500-2650 пунктов.