Во вторник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,71% годовых (-2 б.п.). Доходность Russia`29 снизилась до 2,94% годовых (-3 б.п.). Покупки российских облигаций проходили на фоне восстановления аппетита к риску на глобальных рынках.

Вчера Минфин объявил о возобновлении аукционов по размещению ОФЗ. В среду планируется размещение 10-летнего флоатера с привязкой к RUONIA (без лимита), инфляционных ОФЗ 52002 с погашением в 2028 г. на 10,8 млрд руб. и 3-летних ОФЗ с фиксированным купоном на 20 млрд руб.

Выход Минфина на рынок первичных размещений после паузы в марте выглядит логично. Цены ОФЗ довольно быстро восстановились. Текущая доходность ОФЗ на 35-40 б.п. выше уровней начала этого года, тем не менее рыночная конъюнктура позволяет Минфину занимать дешевле, чем в прошлом году. При этом потребность в привлечении нового госдолга выросла с учетом ожидаемого дефицита бюджета из-за коронакризиса.

До подписания нового соглашения ОПЕК+ спрос нерезидентов на ОФЗ, вероятно, пока останется слабым. Со стороны локальных игроков ждем спрос на флоатер и линкер, поскольку данные бумаги выступают защитными инструментами в условиях рыночной турбулентности.