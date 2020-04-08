Вчера совет директоров Норильского никеля (GMKN RX – без рекомендации) рекомендовал дивиденд по итогам 2019 г. в размере 557,2 руб. на акцию. Суммарная  дивидендная доходность за прошлый год – выше 10%. Совет директоров Норникеля рекомендовал окончательный дивиденд по итогам 2019 г. в размере 557,2 руб./акция, что соответствует текущей доходности около 2,8%. В прошлом году компания дважды объявляла промежуточные дивиденды – за шесть и девять месяцев в размере 883,93 и 604,09 руб./акция соответственно. Таким образом, общая выплата дивидендов за 2019 г. составит 2045,2 руб./акция, что предполагает суммарную дивидендную доходность выше 10%. Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за год, достигнет 4,8 млрд. долл., что полностью соответствует дивидендной политике компании. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 25 мая 2020 г. Размер дивидендов должен быть утвержден на годовом общем собрании акционеров 13 мая 2020 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 20 апреля 2020 г.