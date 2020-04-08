Системный оператор 7 апреля опубликовал данные об объемах потребления и выработки электроэнергии за март и 1к20. Согласно представленным показателям, потребление в Москве и Московской области в марте уменьшилось на 3,4%, а в 1к20 – на 2,6%, (в Центральной энергозоне снижение составило 2,7% и 1,9% соответственно). Объем выработки в марте сократился на 11,2%, в 1к20 – на 9,1% (в Центральной энергозоне – на 6,7% и 3,7%). Динамика обусловлена по большей части более теплой погодой в 1к20, чем в 1к19.

Наш комментарий: Представленные данные являются прямым прокси-индикатором операционных показателей Мосэнерго. Таким образом, несмотря на некоторую поддержку за счет платежей за мощность, операционные показатели окажут давление на финансовые результаты Мосэнерго за 1к20 (должны быть опубликованы в апреле-мае) в сочетании со снижением на 6,7% цен на РСВ в первой ценовой зоне в 1п20 по сравнению с высокой базой за 1п19. В итоге мы считаем новость негативной для котировок акций компании.