Финрезультаты АФК "Система" за IV квартал немного превзошли консенсус
АФК Система (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила финансовые результаты за 4К19. Выручка и OIBDA превзошли консенсус-прогноз на 2,0-1,4%. Отчетность не включает результаты Детского мира после его SPO и деконсолидации из состава группы. Среди крупнейших непубличных активов динамика Segezha была слабой из-за негативной конъюнктуры целлюлозно-бумажного рынка. Медси продолжает показывать сильный рост выручки и OIBDA. Долг корпоративного центра, как и ожидалось, снизился (-7% к/к) до 189 млрд руб., и общая картина долга выглядит вполне безопасной – 95% облигаций – рублевые; в 2020 г. должно быть погашено всего 23 млрд руб. Поскольку основной актив группы – компания МТС – весьма устойчив к негативному развитию экономической ситуации, а непубличные активы группы (Segezha, Степь, Медси и фармацевтические активы, Ozon) могут располагать некоторым потенциалом роста, складывается впечатление, что АФК “Система” находится в относительно выигрышном положении в условиях непростого 2020 года. Тем не менее, поскольку перспективы снижения долга корпоративного центра теперь менее ясны, а дивидендные выплаты откладываются, АФК “Система” вряд ли сможет преподнести позитивные сюрпризы рынку в ближайшее время. Мы считаем отчетность в целом НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.
- 4К19 – без сюрпризов на уровне группы: Консолидированная выручка АФК “Системы’ за 4К19 выросла на 2,7% г/г, а OIBDA снизилась на 4,6% г/г до 181 млрд руб. и 53 млрд руб. соответственно (при рентабельности OIBDA 29,1%). МТС остается главными драйвером роста выручки и OIBDA. Отметим, что Детский мир деконсолидирован из отчетности по МСФО (после проведения SPO Детского мира в ноябре прошлого года доля АФК “Системы” в Детском мире снизилась до неконтрольных 33% акций).
- Непубличные активы: слабая динамика Segezha и Степи, сильный рост МЕДСИ и Ozon. Динамика Segezha оставалась слабой (выручка и OIBDA снизились на 7-1,1%, соответственно, с 4К18) под влиянием снижения цен на целлюлозно-бумажном рынке, однако снижение в годовом сопоставлении было меньшим, чем в 3К19. Выручка Степи не изменилась г/г, тогда как OIBDA оказалась сезонно слабой в абсолютном выражении. Медси продолжает показывать хорошую динамику выручки и OIBDA (+12-15%) на фоне увеличения объемов выручки от услуг Добровольного медицинского страхования (+20% г/г) и выручки от частных клиентов (+22,4% г/г). В 1К20 рост должен ускориться на фоне сделок M&A – Медси приобрела клиники в Санкт-Петербурге и Ижевске. GMV Ozon выросла на 93% г/г до 81 млрд руб. в 2019 г., опередив российский рынок e-commerce. Количество собственных пунктов выдачи заказов и пунктов выдачи заказов, принадлежащих третьим сторонам, выросло в три раза до 16 651 в результате интенсивных инвестиций. Бизнес Ozon остается сильно убыточным – его негативный эффект на OIBDA АФК “Системы” в 2019 г. составил 7,8 млрд руб. (по методу долевого участия), что предполагает убыток в размере примерно 18 млрд руб. по итогам года.
- Чистый долг корпоративного центра, как и ожидалось, снизился в квартальном сопоставлении. Финансовые обязательства корпоративного центра снизились в 4К19 (на 7% к/к до 189 млрд руб. на конец 2019 г.), так как АФК “Система” продала часть своей доли в Детском мире в рамках SPO Детского мира и получила регулярный дивидендный транш от МТС. На конец 2019 г. 95% финансовых обязательств корпоративного центра были номинированы в рублях. Компания должна погасить долг на сумму 23,3 млрд руб. в 2020 г. (в том числе 15,8 млрд руб. в локальных облигациях). Ожидаемые дивидендные выплаты (по оценкам, 42 млрд руб.) и доходы от обратного выкупа акций (7,5 млрд руб.) МТС должны практически полностью покрыть эту сумму.
Последствия пандемии Covid-19 для портфеля активов и холдинговой компании:
- По состоянию на начало апреля, АФК “Система” инвестировала примерно 1 млрд руб. в антивирусные мероприятия;
- Медси и фармацевтические активы инвестировали в развитие современных и доступных комплектов тестов на наличие вируса, перепрофилировали больницу Медси в стационар для лечения пациентов с COVID-19 и развертывают промышленное производство средств защиты. Фармацевтические активы заняты проблемами удовлетворения повышенного спроса на антивирусные препараты и антибиотики;
- МТС наблюдает сильный рост голосового трафика и трафика по передаче данных в мегаполисах и в ответ на этот процесс укрепляет свои сетевые мощности; компания запустила целый ряд специальных промоакций и бесплатных сервисов в помощь своим абонентам;
- В Детском мире наблюдался всплеск спроса в последние две недели до введения карантинных мер, сильно выросли онлайн-продажи. Все примерно 700 офлайн-магазинов продолжают работать как часть непродовольственного ритейла товаров первой необходимости;
- В Ozon наблюдается сильное увеличение количества заказов; компания укрепляет свою курьерскую сеть и активно продвигает бесконтактные форматы доставки.
В целом можно сказать, что портфель активов АФК “Системы” можно условно разделить на 4 группы: 1) активы, устойчивые к ухудшению экономической ситуации, – к ним относятся МТС и Башкирская энергосетевая компания (БЭСК), 2) бизнесы, ориентированные на экспорт: целлюлозно-бумажный бизнес Segezha Group и сельскохозяйственный комплекс “Степь”, 3) активы с возможностями для роста: Ozon, Медси и фармацевтические активы; 4) активы, подверженные риску: недвижимость, гостиничные комплексы (группа гостиницы “Космос”).
Итоги телефонной конференции:
- АФК “Система” намерена продолжить снижать долг Корпоративного центра в 2020 г., однако менеджмент воздержался от конкретного прогноза в отношении темпов возможного снижения до нормализации общей ситуации в стране, когда появится возможность для разумного прогнозирования на корпоративном уровне;
- Принятие решения по дивидендным выплатам также откладывается на следующие месяцы/кварталы;
- Активность в области M&A: несмотря на возможное появление привлекательных целей для покупки на фоне негативного развития экономической ситуации в целом, АФК ‘Система” вряд ли будет делать стратегические инвестиции за периметром нынешних рынков своего присутствия; акцент на сделки в области M&A сохранится только в рамках развития существующих активов.
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