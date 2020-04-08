Газпром в среду открыл книгу заявок инвесторов на пятилетние еврооблигации, номинированные в евро; ориентир доходности бумаг с погашением в апреле 2025 года составляет около 3,375% годовых.

Отметим, что ближайший выпуск GAZP-25 EUR с погашением 21.03.2025 г. торгуется с доходностью 2,78%/2,55% годовых по цене bid/offer, что соответствует уровням 2018 года (в феврале 2020 г. доходность опускалась ниже 0,6% годовых). В результате, премия к рынку по новому выпуску составляет порядка 60-83 б.п. Кредитная премия 5-летних облигаций Газпрома находится на максимуме с конца 2016 года и составляет 330 б.п. (относительно гособлигаций Германии) и на 30 б.п. превышает экстремуму 2018 г. (падение российских рынков на фоне ужесточения санкций).

В результате, в условиях резкого снижения цен и спроса на энергоносители Газпром вынужден занимать на рынке на, очевидно, непривлекательных для него условиях и предлагать инвесторам достаточно щедрую премию по доходности.

Последние разы Газпром выходил на рынок с евробондами в евро в 2018 году – тогда ставка купона по 8-летнему выпуску была установлена в размере 2,5% (в феврале), по 6-летнему – 2,949% (в ноябре).