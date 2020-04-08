Инвесторы начали обсуждать стратегии на развивающихся рынках
Сегодня эксперты одного из крупнейших мировых банков рекомендовали инвесторам тактически входить в валюты emerging markets. С их точки зрения, риски уменьшились, и нужно искать доходность, а она есть только на развивающихся рынках. Понятно, что в список попал и российский рубль. Самое интересное, на мой взгляд, в таких рекомендациях – это момент, когда у них «тактический вход» меняется на «стратегический». Конечно, в текущих условиях они осторожны и оставляют себе возможность для отступления. Но, по сути, многим стратегам очевидно, что после того, как закончится эпидемия, а она точно когда-нибудь закончится, других рынков с положительной и более-менее высокой доходностью, кроме развивающихся в мире не будет. Поэтому возникают российские активы, как один из наиболее привлекательных вариантов для инвестирования. Думаю, когда взгляд западных экспертов превратится в стратегический — покупать российские акции и облигации будет поздновато.
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