Сегодня эксперты одного из крупнейших мировых банков рекомендовали инвесторам тактически входить в валюты emerging markets. С их точки зрения, риски уменьшились, и нужно искать доходность, а она есть только на развивающихся рынках. Понятно, что в список попал и российский рубль. Самое интересное, на мой взгляд, в таких рекомендациях – это момент, когда у них «тактический вход» меняется на «стратегический». Конечно, в текущих условиях они осторожны и оставляют себе возможность для отступления. Но, по сути, многим стратегам очевидно, что после того, как закончится эпидемия, а она точно когда-нибудь закончится, других рынков с положительной и более-менее высокой доходностью, кроме развивающихся в мире не будет. Поэтому возникают российские активы, как один из наиболее привлекательных вариантов для инвестирования. Думаю, когда взгляд западных экспертов превратится в стратегический —  покупать российские акции и облигации будет поздновато.