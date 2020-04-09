По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 3,41%, закрывшись на отметке 2749,88 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 3,44%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 2,58%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на четыре базисных пункта, до 0,76%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла менее чем на один базисный пункт, до −0,31%.

Поводом для оптимизма стали данные по динамике заболевших COVID-19 в странах Евросоюза и перспектива принятия очередного пакета стимулирующих мер для малого бизнеса США в размере $250 млрд. Так, власти Италии объявили о том, что в стране выздоровели более 26 тыс. человек, а число находящихся на интенсивной терапии пациентов снижалось в течение пяти прошедших дней. Обнадежил инвесторов и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, заявивший, что перелом в борьбе с эпидемий может наступить уже на следующей неделе. В среду индекс S&P 500 второй раз за неделю зашел на территорию «бычьего» рынка, и если бенчмарку удастся закрепиться над уровнем 2700 п., то можно уже будет говорить о возобновлении растущего тренда.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 5,24% и закрылись на отметке $33,54. Рынок продолжает находиться в режиме ожидания внеочередной встречи стран ОПЕК+ и переговоров министров энергетики стран G20, на которых ведущие игроки нефтяной отрасли обсудят возможное сокращение добычи нефти. Представитель Алжира подтвердил, что на экстренном заседании ОПЕК+, которое состоится в четверг, будет обсуждаться сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. В российском Минэнерго заявили, что страна возьмет на себя обязательства по сокращению добычи исходя из своей доли в общем объеме добычи.

В среду индекс Мосбиржи вырос на 1,34%, закрывшись на отметке 2670,12 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2630 и 2590 пунктов, уровни сопротивления — 2690 и 2730 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 108000 и 105500 пунктов. Сопротивления — 113300 и 116200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,97, прибавив 0,57% по отношению к доллару США. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74,90 и 74,55. Уровни сопротивления — 75,95 и 76,20.