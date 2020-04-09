Российский рынок акций завершал торговую сессию среды на положительной территории, хотя в моменте потери по индексу МосБиржи превышали 1%. Среди наиболее ликвидных бумаг в течение дня наблюдалась поступательное устойчивое движение наверх по Магниту (+3,61%), Яндексу (+2,8%), Мосбирже (+2,79%) Норникелю (+1,97%), ВТБ (+1,83%), Газпрому (+1,51%). Обороты торгов при этом снизились до 83 млрд руб. против 120 млрд днем ранее.

Лидером роста на российском рынке стали акции ТМК, прибавившие 22,6% на новостях о байбэке и делистинге из Лондона. Выкуп планируется по уровню 61 руб., что предполагает премию в 30% к уровню закрытия предыдущего дня. С учетом комментариев менеджмента в текущей ситуации предъявление бумаг по оферте, на мой взгляд, выглядит наиболее правильным решением. Объем байбэка предполагает возможность покупки всего free-float. Соответственно с такой премией можно рассчитывать на высокую активность держателей. Впоследствии ликвидность инструмента на Московской бирже упадет, а интерес инвесторов снизится, особенно с учетом падения free-float. Миноритарным держателям проще всего предъявить акции к выкупу.

По индексу МосБиржи пока все еще актуальная тенденция роста последних недель, однако дальнейшая динамика под вопросом. Ключевую роль в текущей ситуации будут играть результаты переговоров нефтедобывающих стран. Волатильность сегодня может быть повышенной. При этом в моменте сохраняется повышенная неопределенность по поводу итогового решения ОПЕК+, соответственно и по российским индексам локально сдержанный взгляд.

Мировые фондовые площадки в среду показали смешанную динамику. На европейских рынках не отмечается существенного роста, а вот в США вчера наблюдались уверенные покупки. Индекс S&P 500 переписал локальные максимумы и поднялся до уровня 2750 п. Ближайшим техническим препятствием выступает район 2790 п.

Цены на нефть Brent тем временем замерли в районе $32–34. Сегодня ожидаются переговоры стран ОПЕК+, а завтра видеоконференция министров энергетики стран G20.

Накануне появлялись сообщения о планах коллективно сократить объемы добычи на 10 млн б/с. Reuters со ссылкой на представителя Минэнерго РФ пишет, что Россия готова к сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в сделке. ТАСС сообщает, что сокращение нефтедобычи РФ может составить 14% от уровня первого квартала или 1,6 млн б/с.

Риски для сделки лежат в области поиска компромисса с США. Договориться с американской стороной будет сложно, так как они могут сослаться на уже фиксируемое сокращение добычи своими нефтяниками. В среду вечером вышла статистика по объемам производства. Всего за одну неделю отмечается снижение сразу на 600 тыс. б/с до 12,4 млн б/с.

Между тем запасы нефти в США за неделю подскочили на 15,18 млн баррелей, ожидаемо превысив среднее значение за последние 3 года. По-прежнему считаю, что эта тенденция в ближайшей перспективе неизбежно сохранится и уровень накопленных запасов приблизится к рекордным значениям как по сырой нефти, так и по нефтепродуктам.

Сейчас встречаются комментарии о том, что снижения добычи даже на 10 млн б/с будет недостаточно, ведь выпадающий спрос в моменте оценивается в 15–20 млн б/с или даже больше. Это корректно лишь отчасти, ведь сейчас главная задача не допустить полного заполнения всех свободных нефтехранилищ в мире. Если вдруг не будет возможности наращивать запасы, то начнется соревнование за размер скидки для потребителя, что крайне негативно для рыночных котировок нефти. Снижение производства на 10 млн б/с могло бы растянуть процесс заполнения хранилищ до момента, когда спрос восстановится, а переизбыток лишней нефти естественным образом снизится.

Если смотреть на ситуацию шире, то вопрос сейчас стоит следующим образом: снизить производство сейчас и сохранить в целом положительный сентимент на рынке нефти и относительно высокие цены (например, около $35 по Brent) или же не договориться и потом все равно снижать добычу под давлением низких цен и отсутствием достаточного спроса со стороны покупателей и переполненности хранилищ. Только во втором варианте котировки нефтяных фьючерсов уже будут на гораздо более низких отметках, чем сейчас.

Как мне кажется, вариант коллективной сделки выглядит меньшим из зол для участников. Сделка может быть оправданна даже если к ней не присоединятся США. С себестоимостью многих сланцевиков уровни ниже $40 по WTI являются некомфортными, что вынудит их резать капекс и снижать добычу в будущем.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские биржи после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,4%, нефть Brent в плюсе на 1,4%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти чуть выше уровня закрытия среды.